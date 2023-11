Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa Nahezu Alltag in Palästina: Ein verletzter Journalist wird nahe Beit Lahia evakuiert (19.3.2019)

Der jüngste Nahostkrieg hat bisher mindestens 33 Journalisten und Medienmitarbeitern das Leben gekostet. Das zeigt eine Untersuchung des Komitees zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ), die Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden 28 palästinensische Medienvertreter, vier israelische und einer aus dem Libanon getötet. Acht wurden verletzt, neun gelten als vermisst oder wurden verhaftet. Auch Familienangehörige von Journalisten wurden gezielt bedroht und getötet. Die vier israelischen Journalisten kamen am 7. Oktober bei dem Überfall der Kassam-Brigaden ums Leben, zwei auf dem Musikfestival, die beiden anderen in zwei Kibbuzim, wo sie mit ihren Familien wohnten, die auch getötet wurden.

Die meisten Journalisten starben in Gaza bei Angriffen der israelischen Armee. Die israelische Armeeführung erklärte gegenüber Reuters und AFP, dass sie die Sicherheit von Journalisten in Gaza »nicht garantieren« könne. Die Nachrichtenagenturen hatten die israelische Armee zum Schutz ihrer Mitarbeiter aufgefordert. Daraufhin hatte die Armee erklärt, man ziele auf militärische Hamas-Aktivitäten überall in Gaza. Die Hamas suche bei ihnen absichtlich die Nähe von Journalisten und Zivilisten, daher »können wir für Ihre Mitarbeiter keine Garantie übernehmen und fordern Sie nachdrücklich auf, alle notwendigen Maßnahmen für deren Sicherheit zu übernehmen«.

Journalisten in Kriegsgebieten tragen zumeist blaue Schutzwesten und -helme mit der Aufschrift »Presse«. Auch ihre Fahrzeuge sind entsprechend mit Großbuchstaben beschriftet. Das hinderte die israelische Armee nicht, eine Gruppe deutlich gekennzeichneter Journalisten des katarischen Senders Al-Dschasira, von AFP und Reuters am 13. Oktober im Südlibanon ins Visier zu nehmen. Dabei wurde der Reuters-Reporter Issam Abdallah getötet, eine Fotografin von AFP wurde schwer verletzt. Das Fahrzeug der Gruppe, auf dem eine Übertragungsschüssel installiert war, brannte komplett aus.

Journalisten seien Zivilisten, die in Kriegs- und Krisengebieten wichtige Aufklärungsarbeit leisteten, erklärte Scherif Mansur, CPJ-Koordinator für den Mittleren Osten und Nordafrika. »Journalisten nehmen viel auf sich, wenn sie über diesen schrecklichen Konflikt berichten«, so Mansur. »Besonders in Gaza bezahlen sie einen hohen Preis und sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Viele haben ihre Kollegen, Familienangehörige und ihre Büros verloren. Sie mussten fliehen, ohne einen sicheren Ort zu finden.«

Seit dem Mord an der Al-Dschasira-Journalistin Schirin Abu Akleh am 11. Mai 2022 im Flüchtlingslager Dschenin werden Journalisten von den israelischen Streitkräften immer häufiger angegriffen. Erst unter dem Druck der USA räumte die Armee ein, dass Abu Akleh gezielt von einem Scharfschützen getötet worden war – es habe sich aber um ein Versehen gehandelt.

Über das Vorgehen der israelischen Einsatzkräfte gegen Palästinenser zu berichten, ist gefährlich geworden. Nicht nur vor Ort können Journalisten das mit dem Leben bezahlen, auch wer für deutsche Medien darüber berichtet, wird genau beobachtet. Dabei setzt Israel seine Überwachungssoftware »Pegasus« ein, wie aus dem Libanon bekannt wurde. Und palästinensischstämmigen Mitarbeitern der Deutschen Welle wurde fristlos gekündigt, nachdem sie in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung als »antisemitisch« denunziert worden waren. Das Arbeitsgericht verfügte später, dass die Kündigungen unrechtmäßig gewesen seien.

Der jüngste Fall ist ein Auszubildender libanesischer Herkunft beim Springer-Verlag, über den das Internetportal The Intercept am 26. Oktober berichtete. Der 20jährige Kasem R. hatte sich kritisch zur verlagsinternen Korrespondenz zu Israel geäußert und ein Video verteilt, in dem die Berichterstattung des israelischen Militärs über den 7. Oktober hinterfragt wurde. Darauf wurde er entlassen, wobei man ihm erklärt habe: »Wir sind Deutsche, und wir müssen (gegenüber Israel) so handeln.« Seine Arbeit habe man offenbar geschätzt, so Kasem R. »Sie haben ausdrücklich erklärt, dass mein Hinterfragen und das Video der Grund für ihre Entscheidung« gewesen sei.