Boris Roessler/dpa Ein gewohntes Bild in Ballungszentren: Die, die fast nichts mehr haben, suchen im Wohlstandsmüll nach Verwertbarem (Frankfurt am Main, 31.1.2023)

Der Befund ist eindeutig: Arme werden immer ärmer, Reichen immer reicher. Und wie sehr sich diese Entwicklung in den zurückliegenden Jahren beschleunigt hat, belegt eine aktuelle, am Donnerstag vorgestellte Datenauswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

»Einkommensungleichheit als Gefahr für die Demokratie« ist der WSI-Verteilungsbericht 2023 übertitelt und schlägt damit gleich einen alarmistischen Ton an. Der ist aus Sicht der Studienautoren Jan Brülle und Dorothee Spannagel mehr als berechtigt. Seit Ende der neunziger Jahre hätten sich die Einkommen immer stärker auseinanderentwickelt, und die Zeit der Coronakrise habe die Ungleichheit weiter verstärkt. Die Armutsquote habe 2022 bei 16,7 Prozent gelegen und damit deutlich höher als vor 2020. Wer länger als fünf Jahre arm sei, könne nur noch sehr eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Obendrein könnten arme Menschen wegen des fehlenden Geldes oft nicht einmal ausreichend heizen; viele Güter des täglichen Bedarfs seien für sie unerschwinglich.

Im Ergebnis seien viele der materiell Armen mit ihrem Leben unzufriedener als Wohlhabendere, fühlten sich ausgegrenzt und verlören das Vertrauen in staatliche Institutionen. Während knapp 19 Prozent der Einkommensreichen und fast 30 Prozent der Gruppe mit mittleren Einkommen geringes Vertrauen in den Bundestag artikulierten, waren es 47 Prozent der dauerhaft Armen. Gegenüber Politikern fällt ihre Distanz mit 58 Prozent noch größer aus. Auch Menschen mit mittleren Einkommen sind gegenüber Politikern höchst skeptisch eingestellt. Allein die Einkommensreichen vertrauen mehrheitlich Parteien und Politikern. Als Datenbasis für den WSI-Verteilungsbericht zogen Brülle und Spannagel den neuesten Mikrozensus heran, für den jährlich 800.000 Menschen befragt werden, sowie das »Sozio-oekonomische Panel«, für das jedes Jahr 15.000 Haushalte befragt werden.

»Wir sehen in Befragungen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen von weiter wachsenden finanziellen Belastungen berichten«, sagte Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des WSI. Ein »wirksameres politisches Engagement gegen Armut und Ungleichheit« sei dringend erforderlich, »um die Gesellschaft zusammen- und funktionsfähig zu halten, gerade in Zeiten großer Veränderungen und der Herausforderung durch Populisten«. Brülle und Spannagel nennen im Verteilungsbericht Ansatzpunkte, Armut zurückzudrängen: So müsse die Grundsicherung so weit erhöht werden, dass sie nicht mehr Einkommensarmut bedeute. Die geplante Kindergrundsicherung sei vom Ansatz her positiv, so die Autoren. »Inwiefern sie aber tatsächlich zur Reduzierung von Armut beitragen kann, hängt auch hier davon ab, ob die Höhe der Leistungen auf ein armutsfestes Niveau angepasst wird.« Die mickrigen 2,4 Milliarden Euro, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 2025 für die Kindergrundsicherung im Haushalt einplant, dürfte sich Armut von Kindern nicht wesentlich verringern lassen.

Ein weiterer Ansatz zum Zurückdrängen der Armut wäre eine Anhebung des Mindestlohns, die Stärkung der Tarifbindung sowie mehr Qualifizierung. Höhere Entlohnung und bessere Erwerbsbeteiligung seien der geeignete Weg, Armut trotz Arbeit zu reduzieren. Nicht zuletzt sollten Reiche und Superreiche stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Doch seit Mitte der 1990er Jahre seien gerade diese Gruppen steuerlich stark entlastet worden. Mit der Reform der Erbschaftssteuer von 2016 könnten Superreiche große Betriebsvermögen vererben, »ohne dass darauf nennenswert Steuern entfallen«. Nötig wären hingegen die Anhebung des Spitzensteuersatzes, eine progressiv steigende Vermögenssteuer sowie konsequentes Eintreiben der Erbschaftssteuer durch Schließen von Schlupflöchern. Es seien »die Reichen und Reichsten dieser Gesellschaft, die einen größeren Beitrag zu unserem Gemeinwohl leisten müssen«. Vermutlich würde dann aber ihre positive Haltung zu Parteien und Politikern deutlich abnehmen.