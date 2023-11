Jose Torres/REUTERS

Eine Karawane von rund 5.000 Geflüchteten protestiert seit Montag in der mexikanischen Grenzstadt Huixtla. Nach tagelangem Fußmarsch gen Norden waschen sie dort ihre Kleidung und schlafen auf der Straße. Es mangelt an allem – nicht nur an Lebensmitteln und Medikamenten. Die Protestierenden kommen aus Kuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras und Venezuela, von Katastrophenschutzbeamten und Krankenwagen begleitet, wollen sie in den nächsten Wochen die US-amerikanische Grenze erreichen. Dort werden sie ihren Protest fortsetzen. (Reuters/jW)