Freiburg. Fußballtrainer Christian Streich wird mit dem Julius-Hirsch-Ehrenpreis des Deutschen Fußballbundes (DFB) gewürdigt. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Der 58 Jahre alte Trainer des SC Freiburg werde die Ehrung am 13. November in Berlin entgegennehmen. »Seit einem Jahrzehnt nutzt Christian Streich die Bühne des Profifußballs, um ehrlich und klar Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung zu beziehen und sich für Respekt und demokratische Grundwerte einzusetzen«, begründete DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Juryentscheidung. Mit der Stiftung des Julius-Hirsch-Preises erinnert der Verband seit 2005 an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Fußballnationalspieler Julius Hirsch. Der Ehrenpreis wird in unregelmäßigen Abständen verliehen. Mit dem jährlich vergebenen Julius-Hirsch-Preis werden in diesem Jahr die Chemnitzer Vereine ­ASA-FF und Athletic Sonnenberg, die SG Bornheim 1945 Grün-Weiss aus Frankfurt am Main und der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland gewürdigt. (dpa/jW)