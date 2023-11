Cancun. Die Weltranglistenfünfte Jessica Pegula hat als erste Spielerin das Halbfinale der WTA-Finals im mexikanischen Cancun erreicht. Die US-Amerikanerin besiegte die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka überzeugend 6:4, 6:3 und qualifizierte sich mit zwei Siegen in zwei Spielen erstmals für die Vorschlussrunde beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres. Auch Australian-Open-Siegerin Sabalenka kann das Halbfinale noch erreichen, im letzten Gruppenspiel geht es für die Belarussin gegen die Kasachin Jelena Rybakina um das Weiterkommen. Sabalenka hatte die Austragung der Finals in Cancun zuletzt kritisiert, sie fühle sich aufgrund des späten Aufbaus der Sportstätte in Cancun und den damit einhergehenden Einschränkungen »nicht sicher bei dem Gedanken, lange auf diesem Platz spielen zu müssen«. Unter anderem durften die Spielerinnen nicht vor Beginn des Turniers auf dem Platz trainieren. Cancun war erst am 7. September offiziell als Austragungsort für das Saisonabschlussturnier bestimmt worden. (sid/jW)