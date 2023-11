Agustin Marcarian/REUTERS Fußball als Ausweg: Kids in Rosario

Oscar Talero spricht mit ruhiger, fast schon leiser Stimme. Trotzdem klingt es kühn, wenn er von den Plänen mit dem Fußballverein Club Social Comunitario Qadhuoqté erzählt. Der solle dazu dienen, dass die Kinder des Armenviertels Los Pumitas der argentinischen Millionenstadt Rosario »eines Tages jemand werden könnten«. Mehr noch: Es gehe darum, »jemanden zu finden, der den Indigenen Argentiniens zu Sichtbarkeit verhilft«. Ein Aushängeschild, am liebsten bei einem Profiverein in der ersten argentinischen Liga, der Primera División.

Talero ist der Vorsitzende des Vereins. Zusammen mit anderen Mitgliedern der indigenen Qom-Gemeinschaft von Los Pumitas hat er den Club Social Comunitario Qadhuoqté im April gegründet. Von September bis Oktober nun reiste er zum ersten Mal in mehrere europäische Länder, um über die Situation der urbanen indigenen Gemeinschaften und Fußball als Ausweg aus der Perspektivlosigkeit junger Menschen zu informieren. Am 15. Oktober fand im Aquarium am Kottbusser Tor in Berlin eine Veranstaltung statt, auf der Talero gemeinsam mit Mónica Santino, der Sprecherin des feministischen Fußballvereins La Nuestra aus Buenos Aires, (per Livestream) sprach.

Die indigene Gemeinschaft der Qom, die auch Tabo genannt werden, entstammt dem Gebiet des Gran Chaco Americano, das den Nordosten Argentiniens, fast das gesamte Paraguay sowie den Südosten Boliviens umfasst. Im Rahmen größerer Migrationsbewegungen kamen viele Qom in den letzten Jahrzehnten in Großstädte wie Rosario, an deren Rändern sie sich niederließen. Ihre Lage ist prekär, ihr Leben von Rassismus und Marginalisierung geprägt. Hinzu kommt gerade in der jüngeren Vergangenheit eine zunehmende Präsenz von Drogenbanden.

In Los Pumitas seien es rund 1.500 Qom, die sich als indigene Gemeinschaft organisiert haben, erzählt Talero. Als solche würden sie diskriminiert – »in der Schule, beim Sport, überall«. Hinzu komme die in letzter Zeit stark zunehmende Drogenkriminalität in den Armenvierteln von Rosario. Die Gründung des Klubs sei daher auch der Versuch, Jugendliche davon abzuhalten, auf der Straße herumzulungern, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. »Der Sport kann eine grundlegende Rolle dabei spielen, Jugendlichen dabei zu helfen, zur Schule zu gehen oder ihre Ausbildung abzuschließen.« Talero versteht das Projekt als Hilfe auf der Suche nach Auswegen aus der Perspektivlosigkeit. Willkommen seien dabei keineswegs nur Angehörige der Qom-Gemeinschaft, auch alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels könnten im Klub mitspielen.

In seiner Jugend spielte der stämmige Talero selbst Fußball, »sehr gut«, laut eigener Aussage. Trotz der Diskriminierung als Indigener bekam er die Möglichkeit, ein Probetraining bei den Boca Juniors aus der Hauptstadt Buenos Aires zu absolvieren. Eine Mumpserkrankung machte die Gelegenheit allerdings zunichte. Talero ging zurück in den Norden, bald nahm ihn seine Schwester mit nach Rosario, ins Viertel Los Pumitas. Statt einer Karriere als Fußballprofi begann er, im Bauwesen zu arbeiten – als Tischler, Maler, Elektriker. Etwas Gutes kann er der Geschichte dennoch abgewinnen: »In dem Moment habe ich gelernt, dass wir Indigenen die gleichen Fähigkeiten wie alle anderen haben.«

Fußball spielte er weiterhin, immer sonnabends und sonntags, auf dem staubigen Platz von Los Pumitas, dem »Herzen des Viertels«. Der Platz existiere mittlerweile seit rund 30 Jahren, erklärt Talero. »Wir haben ihn immer gepflegt. Dreimal mussten wir ihn gegen Leute verteidigen, die darauf eine Hütte errichten wollten. Auch das ist Teil unseres Kampfes.« Heute spielt hier der Club Social Comunitario Qadhuoqté. In naher Zukunft soll das Fußballfeld erneuert werden: ein neuer Untergrund, Flutlichter, eine Umzäunung sollen her. Finanziert wird das Projekt vom argentinischen Ministerium für soziale Entwicklung.

Trotzdem fehle es weiter an vielem, beklagt Talero. »Was wir brauchen, ist Unterstützung, um Ausrüstung zu bekommen. Wir benötigen Bälle, Plastikkegel, Essen für die Kinder.« Derlei Material werde meist durch Spenden finanzeirt. Wenn über Sport gesprochen werde, müsse außerdem auch über die Grundvoraussetzungen gesprochen werden, die zu seiner Ausübung erfüllt sein müssen. So bräuchten die Kinder Ärzte, Sozialarbeiter, Krankenschwestern oder Sportlehrer. Für andere Infrastruktur könne die organisierte Qom-Gemeinschaft von Los Pumitas mittlerweile selbst einigermaßen sorgen. In der Vergangenheit baute sie, die mit Qadhuoqté denselben Namen trägt wie der Fußballklub, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen auf, gründete Dienstleistungsanbieter, Gemeinschaftsgärten sowie einen eigenen Radiosender.

Die Organisation existiert seit 2004. Damals reisten Talero und andere die rund 300 Kilometer in die Hauptstadt Buenos Aires, um sich als offizielle indigene Gemeinschaft eintragen zu lassen, ein Recht, das von der Verfassung garantiert wird. Im Jahr darauf lernte er Aktivisten der französischen NGO »La Croix du Sud« kennen, seitdem arbeitet Qadhuoqté mit ihnen zusammen. Besonders wichtig für den Prozess der Selbstorganisation und der Fortbildung sei immer die Idee der Unabhängigkeit gewesen, betont Talero. Diese Unabhängigkeit funktioniere allerdings nur dadurch, dass Andere sich solidarisch mit dem Projekt zeigten.

Die bereits zuvor existierenden Strukturen der indigenen Organisation, erklärt Talero, hätten es überhaupt erst ermöglicht, den Fußballklub ins Leben zu rufen. Jetzt gehe es darum, dass »der Traum, unsere Vision für die Zukunft, Wirklichkeit wird«. Zunächst müsse das Team weiter aufgebaut werden. Entscheidend dafür sei es, »die Jugendlichen und die Eltern zum Nachdenken zu bringen. Wir wenden uns hier nicht nur an die Kinder, sondern auch an ihre Eltern.« Viel zu oft sei es noch so, dass Eltern, wenn sie ihre Kinder in einem Sportverein abgäben, auch die Verantwortung dort ließen.

Rosario, die Heimat des Club Social Comunitario Qadhuoqté, ist nicht irgendeine Stadt. Die Hauptstadt der argentinischen Provinz Santa Fé ist der Geburtsort von Weltmeister Lionel Messi. Bis aus Rosario auch ein indigen-argentinischer Weltstar kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Talero zeigt sich jedoch zuversichtlich. »Wir mussten schon immer kämpfen«, betont er. Schlussendlich gehe es bei dem Projekt aber um die Frage, wie »unsere Territorien durch den Fußball ermächtigt werden« können.