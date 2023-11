IMAGO/Michael Gstettenbauer Schweigen zu den Bombardements der israelischen Armee auf Gaza: DGB-Jugendvertreter

Der Nahostkonflikt ist längst auch hierzulande in den Schulen, Berufsschulen, Betrieben und Ausbildungszentren angekommen. Eine Resolution des DGB-Bundesjugendausschusses vom 18. Oktober könnte nun Öl in das Feuer gießen. Zu diesem Schluss kommen die Autoren eines offenen Briefs an den Ausschuss vom 26. Oktober, der bis jetzt mehr als 400mal unterzeichnet wurde. Darin formulieren die Jugend- und Auszubildendenvertreter, die Betriebs- und Gewerkschaftsaktiven grundsätzliche Kritik an der einseitigen Stellungnahme ihrer knapp 40 gewählten Vertreterinnen und Vertreter in der DGB-Jugend und fragen: Was will der Bundesjugendausschuss mit diesem Beschluss eigentlich erreichen?

Dieser hatte in seiner Resolution mit dem Titel »Solidarität mit unseren Freund*innen in Israel« nicht allein den Angriff der Hamas vom 7. Oktober verurteilt, sondern seine bedingungslose Unterstützung für den Staat Israel bekundet. »Nie wieder ist jetzt! Seit der Schoah sind noch nie so viele Jüdinnen und Juden in so kurzer Zeit dem Antisemitismus zum Opfer gefallen«, heißt es darin. Die DGB-Jugend stehe angesichts des »unvorstellbaren Terrors gegen Israel geschlossen an der Seite der Betroffenen«. Unsere Unterstützung gilt der »einzigen Demokratie im Nahen Osten«.

»Jede einzelne Rakete auf Israel, jeder Mord und jede Entführung ist ein Verbrechen«, heißt es in der Resolution des Bundesjugendausschusses. Zu den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits seit zehn Tagen andauernden Bombardements der israelischen Armee auf Gaza verloren die DGB-Jugendvertreter kein Wort. Die Palästinenser kommen in dem Papier lediglich als Opfer der Hamas vor: »Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen im Gazastreifen, die den Terror der Hamas ablehnen und unter der islamistischen Herrschaft leiden.«

Als für die Gewaltspirale im Nahen Osten verantwortlich sieht der Bundesjugendausschuss ausschließlich den Antisemitismus von Hamas und »Islamischem Dschihad«. Es ist da nur logisch, wenn er in seiner Resolution die Bundesregierung auffordert, das, was sie ohnehin schon macht, noch viel konsequenter zu tun. So erwartet das Gremium der DGB-Jugend zum Beispiel »von den Behörden«, »sämtliche strafrechtlichen Maßnahmen zu nutzen, um der Verbreitung von Hass und Hetze ein Ende zu setzen«, sowie den »Abbruch der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen« zum Iran, da er der »größte Unterstützer von Hamas und Hisbollah« sei.

Frieden, Verhandlungen oder Waffenruhe kommen in der Resolution nicht vor. Von einem gewerkschaftlichen Internationalismus ganz zu schweigen. Dementsprechend »fassungslos« sind die Autoren und Autorinnen des offenen Briefs an den Bundesjugendausschuss. »Der Beschluss widerspricht unseren elementarsten gewerkschaftlichen Grundsätzen nach Frieden, Völkerverständigung und Freiheit!« Der Beschluss beleuchte weder die Ursachen des Konfliktes noch das Ausmaß der Konsequenzen der Angriffe der israelischen Regierung auf Gaza. Er ignoriere die schweren Luftangriffe, denen die Palästinenser in den »abgeriegelten und besetzten Gebieten seit Tagen ausgesetzt sind«.

In dem offenen Brief sprechen sich 53 Erstunterzeichner gegen die Forderungen nach Verboten und Strafverfolgung aus. »Wir haben in vielen Städten gesehen, wie mit der Begründung der Israelsolidarität eine Hilfsorganisation für Gefangene und zahlreiche friedliche Demonstrationen verboten wurden.« Als Gewerkschafter stehen »wir für Versammlungsfreiheit und gegen willkürliche Repressionen!«

Auch vor dem Hintergrund der aufgeheizten Stimmung hierzulande biete der Beschluss des Bundesjugendausschusses »keine Grundlage für eine vernünftige Diskussion« und werde »keiner antisemitischen Haltung vorbeugen«. Im Gegenteil werde die Resolution »dafür sorgen, dass antisemitische (…) Ressentiments gegen Minderheiten gestärkt werden«. Die Petenten fordern, statt eine »einseitige Betrachtung der Ereignisse zu propagieren, die das Vorgehen der israelischen Armee unterstützt«, solle die Gewerkschaftsjugend eine Erklärung verfassen, »die auf Tatsachen beruht und Frieden und Völkerverständigung zum Ziel erklärt«.