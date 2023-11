Alex Wilkinson Gutes aus Manchester: Guilt Trip

Wenn etwas Groove hat, dann ist das ja schon halber Kommunismus, tiefer gestapelt aber mindestens die halbe Miete. Etwas – und sei es noch so schwer – setzt sich in Bewegung, in die Richtung, in die es soll, ans Ziel, das man sich wünscht. Bahnfahrgäste kennen den kleinen Moment der Erleichterung, wenn der Zug einmal pünktlich losrollt.

Im Punk ist Groove meist wenig wert, weil das ausgestellte Stottern und Stolpern der Maschine, die den aufstandsbegabten Menschen zu ihrem Anhängsel macht, Ausdruck finden soll. Wo die Ausbeutungsmaschine nicht ganz rund läuft, da ist noch Hoffnung da, sie irgendwann samt ihrer Eigner zu besiegen. Dem Punk als luddistisches Rebellentum gegenüber steht der Metal, nomen est omen, auf der technokratischen Seite des Fortschritts. Wohlfeilere Produktivkräfte erzeugen nach Übernahme und Verallgemeinerung mehr Freude als Maschinen- und Elektroschrott, mit dem höchstens der Thrash Metal als Steampunksekte manchmal gern spielt.

Aus den Reihen der Maschinenstürmer Ende der 70er kommend, setzte sich schließlich der Hardcore auf jenes Pferd, von dem Punk links und Metal rechts plumpst. Ihren Charakter ausstellende Rohmasse wurde nach und nach mit komplexeren Songstrukturen und aufwendigerem Handwerk harmonisiert, ohne mit Schleifpapier und Politur die Ergebnisse so zu glätten, dass man sie kaum noch greifen kann, oder ohne das Werk spezialistisch zu überladen, so dass Experten nur noch Experten beliefern.

Hardcore vermittelt die Wahrheit, dass es geschickte und ausgebildete Menschen braucht, die eine funktionierende Maschine bauen, einrichten und bedienen. Um zum Bild der Eisenbahn zurückzukommen: die Zugführerin, die das Gefährt reitet und wie sie das tut, bleiben hier nicht unerwähnt.

Kein Wunder also, dass sich zahlreiche Hardcorebrigaden mit ihrem Schaffen primär den Bewegungsgesetzen des Grooves widmen: Die Kanadier der Band Get the Shot etwa, die mit Minimalaufwand arbeitende Hatebreed aus Connecticut oder die von 2009 bis 2016 von Groove-Puristen aus Wisconsin betriebene Band Expire. Hierzulande herrscht ja nun mal Fachkräftemangel: Deutschland ist kein Hardcoreland. Eine der letzten Hoffnungen, Wolf Down, löste sich 2017 nach Vorwürfen teils sexualisierter Gewalt, die gegen zwei Bandmitglieder gerichtet wurden, auf. Das inhaltlich linksradikale Projekt aus dem Ruhrpott bestach in frühen Jahren durch sein Können am Gaspedal, verlegte sich aber schon mit dem zweiten Album (»Incite & Conspire«, 2016) und nach dem Abgang von Frontfrau Larissa Stupar, die danach Venom Prison mitgründete, zu sehr in stumpfes Haudrauf.

Guilt Trip aus Manchester machen nun mit ihrem zweiten Langspieler, »Severance«, Hoffnung, dass die Groovegilde nicht ausstirbt. Nach der Vorabveröffentlichung von »Broken Wings« glaubte man schon, das Album des Jahres zu bekommen: Jak Maden liefert als einziger Gitarrist der Band ein Meisterwerk des Sirrens aus scheinbar hundert Sägen aller Art ab, Jay Valentine folgt am Mikro wie Autobahnpolizei dem Raser, und Drummer Liam McCarry sorgt dafür, dass auch er Gesangszeit bekommt und es auf »Severance« im Vergleich zum Vorgänger von 2019, »River of Lies«, streckenweise bedächtiger zugeht. McCarry macht das in sediert-zurückhaltender Manier, so nebenbei, wie es singende Schlagzeuger eben tun, das Nebenbei nur ausgestellter als nötig. Seine Parts fallen ab, vielleicht auch, weil man ständig ungehört die Band im Ohr hat, die dem Label MLVLTD Music vorsitzt, bei dem Guilt Trip unter Vertrag stehen: Malevolence aus Sheffield. Auch die brausen und sind groovy, haben mit Gitarrist und Zweitsänger Konan Hall aber zusätzlich eine Sludge-Stimme parat, die die Band als Innovativkraft der Szene hervorhebt.

Der Brummer »Broken Wings« ist recht allein auf »Severance«, auf dem fast nichts falsch, aber zu wenig mehr als nur richtig ist. Auch die personellen Verstärkungen durch Alex Taylor von Malevolence und den beruflich knapp am Rapper vorbeispittenden Sänger der französischen Metalcoreband Landmvrks, Florent Salfati, helfen vielleicht gerade deshalb nur bedarfsmäßig, weil sie so folgerichtig und damit erwartbar sind. »Severance« ist eben das: eine Abfindung. Und über die gilt es, sich entsprechend zu freuen: so halb halt.