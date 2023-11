/Olivia Harris/File Photo/REUTERS Partnerschaften knüpfen, Wachstum steigern: 4,5 Milliarden US-Dollar des 1MDB-Fonds wurden veruntreut

Es ist ein Finanzskandal, der bereits Jahre zurückliegt und doch immer wieder noch für neue Erschütterungen und Schlagzeilen sorgt. Derzeit deutet sich ein weiteres Tauziehen auf juristischer Ebene an: Die US-Investmentbank Goldman Sachs will den malaysischen Staat vor einem Schiedsgericht in London verklagen. Dabei geht es um verschwundene Milliardensummen aus dem einstigen Staatsfonds 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Nicht nur Bankangestellte, sondern auch Spitzen der Politik des südostasiatischen Staates waren im Zuge des Skandals an der Veruntreuung von Milliarden US-Dollar beteiligt. Aktuell geht es um einen Vergleich zwischen dem Finanzkonzern und einer frühere Regierung, den die Administration von Premierminister Anwar Ibrahim erneut prüfen und nachverhandeln will.

Größte Kleptokratie

Mit 1MDB sollten in Malaysia ursprünglich verschiedene Entwicklungsprojekte finanziert werden. Mit internationalen Anleihen (Bonds) nahm der Fonds von 2009 bis 2014 etliche Milliarden US-Dollar an den Finanzmärkten ein, doch mindestens 4,5 Milliarden sollen abgezweigt worden sein. Manche Teilsummen wurden bei Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen aufgespürt, andere auf Privatkonten – unter anderem vom damaligen Premierminister Najib Razak. Dieser war zur Gründungszeit von 1MDB nicht nur Regierungschef geworden, sondern stand auch bis 2016 dessen Aufsichtsgremium vor. Wegen Korruption rechtskräftig verurteilt, sitzt der Expremier nun seit 2022 eine zwölfjährige Haftstrafe ab.

Der damalige Südostasien-Chef bei Goldman Sachs, Tim Leissner, kam dagegen mit einem blauen Auge davon. Zwar verhängten die US-Behörden gewissermaßen ein Berufsverbot in der Branche gegen ihn und eine Strafzahlung von 43 Millionen US-Dollar. Doch da er vor Gericht als eine Art Kronzeuge auftrat und sich schuldig bekannte, konnten viele der Verwicklungen überhaupt erst aufgedeckt werden. Die US-Justiz stufte die Ermittlungen in dem Fall seinerzeit als wohl größte Kleptokratie ein, mit der sie es bislang zu tun gehabt hatte. Allein durch Begleitung von drei Anleiheemissionen im Volumen von 6,5 MIlliarden US-Dollar von 1MDB soll Goldman Sachs etwa 600 Millionen US-Dollar Gebühren eingestrichen haben. Der Finanzgigant hatte immer argumentiert, sowohl Leissner als auch der zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilte Mittelsmann Roger Ng Chong Hwa hätten ihre Aktivitäten gekonnt gegenüber den bankinternen Aufsichtsstellen verschleiert.

Schlecht verhandelt

Der malaysische Staat aber wollte die Investmentbank mit zur Rechenschaft ziehen. Denn er muss nicht nur für die eigentliche Fondssumme von 6,5 Milliarden Euro geradestehen, sondern auch rund 3,2 Milliarden US-Dollar an Zinsen begleichen. Unter dem früheren Premier Muhyiddin Yassin war 2020 ein Vergleich im Volumen von 3,9 Milliarden US-Dollar geschlossen worden, wobei Goldman Sachs 2,5 Milliarden US-Dollar an Barzahlungen und mindestens 1,45 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten an Malaysia zurückzahlen sollte.

Die Regierung von Anwar will den »schlecht verhandelten« Deal nun angreifen, um mehr Geld einzutreiben. Für sie ist die erzielte Summe zu niedrig, zudem habe Goldman Sachs festgelegte Auflagen nicht erfüllt, so die Kritik. Die Drohung, Details aus dem als geheim eingestuften Abkommen öffentlich zu machen, bewog die Spitze des US-Finanzgiganten Mitte Oktober offenbar, das Schiedsgericht einzuschalten. Dabei hatten malaysische Regierungsvertreter laut Channel News Asia parallel betont, hinter den Kulissen seien längst noch nicht alle Gesprächsfäden für eine gütliche Einigung abgerissen, und man habe sich eigentlich auf einem guten Weg befunden. Doch der verurteilte Roger Ng ist unlängst in sein Heimatland Malaysia zurückgekehrt, was für die Regierung von Vorteil sein könnte. Denn sollte er nun in vollem Umfang auspacken, könnte das für Goldman Sachs wohl unangenehm werden.