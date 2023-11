Stefannia Mizara/Le Pictorium/imago Hochsicherheitsknast: Gericht mit angeschlossenem Gefängnis im türkischen Silivri (15.3.2013)

In mehreren Städten hat Ihr Verein Ausstellungen organisiert, beispielsweise in Köln, Mannheim, Stuttgart und auch im türkischen İstanbul. Was zeichnet diese Ausstellungen, die politischen Gefangenen gewidmet sind, aus?

Unser Verein Görülmüştür setzt sich seit zwölf Jahren für die politischen Gefangenen in der Türkei ein. Wir solidarisieren uns mit diesen Menschen, indem wir auch eine Brücke zwischen ihnen und den Menschen außerhalb des Gefängnisses schlagen. Das Wichtigste für die politischen Gefangenen sind die Briefe von »draußen«. Dazu organisieren wir auch gemeinsam mit der Gruppe »Red Fotoğraf grubu« jährlich eine Ausstellung zu verschiedenen Themen.

Diese können Interessierte dann nur in der Türkei besuchen gehen?

Die Eröffnung der Fotoausstellung beginnt immer in İstanbul und wird landesweit in der Türkei gezeigt. Anschließend zeigen wir die Fotoausstellung aber auch in Deutschland, unter anderem mit der Unterstützung des Kölner Vereins »Stimmen der Solidarität«. Unser Ziel dabei ist, zu zeigen, dass die politischen Gefangenen weiterhin kreativ sind, trotz der ganzen Repression, die sie in den Gefängnissen erleben. Mit unseren Mitteln wollen wir versuchen, ihre Stimme nach draußen, in die Öffentlichkeit zu tragen.

… und drinnen? Wie sind die Zustände hinter den Gefängnismauern?

In den türkischen Knästen herrscht totale Willkür. So sind in manchen Gefängnissen Farbstifte verboten, obwohl sie in den meisten Haftanstalten und nach dem türkischen Gesetz erlaubt sind. Derzeit gibt es etwa 300.000 Gefangene in mehr als 400 Haftorten. In den meisten von ihnen gibt es Ateliers, wo Gefangene Zeichnungen erstellen können. Jedoch ist der Zugang zu diesen Werkräumen für die politischen Gefangenen nicht erlaubt. Durch unseren Briefkontakt mit diesen Menschen und mit unseren Fotoausstellungen versuchen wir, dieses Verbot zu durchbrechen.

Wie hat sich die Situation der Inhaftierten hinter Gittern in den vergangenen Jahren entwickelt?

In der Türkei hat sich die Situation der politischen Gefangenen durch einige Gesetzesänderungen, die in den vergangenen Jahren durchgesetzt wurden, verschlechtert. Bürgermeister, Abgeordnete, Journalistinnen und Menschenrechtsaktivisten sitzen nun auch wegen angeblichen »Terrorverfahren« im Gefängnis. Dadurch reicht es nicht mehr aus, dass sie drei Viertel der Haftstrafe absitzen, wegen »Terrorverfahren« Inhaftierte müssen die ganze Zeit absitzen.

Eine Betroffene, die Politikerin Gültan Kışanak, hat ihre Haftstrafe abgesessen. Warum wird sie nicht entlassen?

Gültan Kışanak war die Oberbürgermeisterin von Diyarbakır. Sie ist schon seit sieben Jahren in Haft. Sie hat die ganze Haftstrafe abgesessen, das stimmt. Ihre Entlassung wird verhindert, weil sie nicht nur eine politische Gefangene ist. Aus meiner Sicht ist sie eine politische Geisel. Ihre Freilassung hängt von der politischen Stimmung in der Türkei ab.

Aktuelle Medienberichte greifen den Fall Can Atalay auf. Was können Sie zu diesem Verfahren sagen?

Der Rechtsanwalt Can Atalay wurde im Mai für die Türkische Arbeiterpartei, TIP, ins Parlament gewählt. Allerdings saß er zum Zeitpunkt der Wahl im Gefängnis und wurde trotz seines errungenen Mandats nicht freigelassen. Dabei war seine Kandidatur durch das Justizministerium bestätigt worden! Es gibt ja das Sprichwort: »Auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit.« Nun hat das türkische Verfassungsgericht entschieden, dass die Inhaftierung des Menschenrechtsanwalts Can Atalay unrechtmäßig ist. Sein Recht, gewählt zu werden und sich politisch zu betätigen, sei ebenso verletzt worden wie sein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Die Entscheidung wird nun an das zuständige Gericht in İstanbul geschickt, das den Fall wieder aufnehmen muss. Der Anwalt muss jetzt aus der Haft entlassen werden. Neben Gültan Kışanak und ihm sitzen viele weitere bekannte Politikerinnen und Politiker sowie Persönlichkeiten wie Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş und Osman Kavala in Haft.