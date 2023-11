Rodrigo Gutierrez/REUTERS »Kaltblütige Mörder«: Protest gegen das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen (Santiago de Chile, 19.10.2023)

Bolivien hat am Dienstag (Ortszeit) als erstes lateinamerikanisches Land die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Auf einer Pressekonferenz erklärte der stellvertretende Außenminister Freddy Mamani, der Schritt erfolge »aus Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen und der Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit«. Die bolivianische Position stehe im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, die »alle Arten von grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt sind« ablehne, so Mamani. Er verwies auf die Forderung seines Landes nach einem Waffenstillstand und dem Ende der israelischen Blockade des Gazastreifens.

Am selben Tag rief Kolumbiens Präsident Gustavo Petro seine Botschafterin in Israel, Margarita Eliana Manjarrez, zu Konsultationen zurück. »Wenn Israel das Massaker an der palästinensischen Bevölkerung nicht stoppt, können wir nicht vor Ort sein«, sagte Petro. Auch der chilenische Präsident Gabriel Boric berief den Botschafter in Israel, Jorge Carvajal, wegen »inakzeptabler Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht« im Gazastreifen zu Konsultationen zurück. In einer Erklärung unterstrich die Regierung in Santiago ihre Ablehnung der militärischen Operationen Israels, die aufgrund der »mehr als 8.000 zivilen Opfer, zumeist Frauen und Kinder«, eine »kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung« seien. Im Kurznachrichtendienst X erinnerte Boric daran, dass nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF »im Gazastreifen täglich 420 Kinder verletzt oder getötet werden«. Sie »sind keine Kollateralschäden«, kritisierte er die Wortwahl einiger Politiker und Medien. »Wir sind zum ersten Mal Zeuge eines Krieges, in dem die Mehrheit der Toten Kinder sind«, klagte auch der brasilianische Präsident Luiz ­Inácio Lula da Silva auf X. »Hört auf, um Himmels willen, hört auf«, appellierte er an die Regierung in Tel Aviv.