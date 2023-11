Video obtained by Reuters/via REUTERS Bei einem Angriff der Regierungsarmee auf Rebellen wurde das Flüchtlingslager in Laiza zerstört (10.10.2023)

Der Bürgerkrieg in Myanmar, der sich de facto nach dem Putsch vom 1. Februar 2021 entwickelt hat, tritt womöglich in eine neue Phase ein. Eine am 27. Oktober von einem Bündnis diverser Rebellengruppen gestartete Offensive im Norden des Landes hat das Militär unvorbereitet getroffen. Die Truppen der Regierung von General Min Aung Hlaing mussten in den ersten fünf Tagen schwere Verluste hinnehmen. Mindestens 170 Soldaten sollen in den Kämpfen getötet worden sein, berichten übereinstimmend das renommierteste Nachrichtenportal The Irrawaddy und andere Medien. Unabhängig verifizierbar sind die Zahlen gleichwohl nicht.

Uneinheitliche Strategie

Primärer Träger der Offensive ist die »Allianz der Bruderschaft«, ein Bündnis aus der Nationalen Befreiungsarmee der Ta’ang (englische Abkürzung: TNLA), der Armee der Nationalen Demokratischen Allianz Myanmars (MNDAA) und der Arakan-Armee (AA). Das seit 2017 bestehende Bündnis gehört zu den kampfstärksten Verbänden aus den Reihen unzähliger Widerstandsgruppen der 135 ethnischen Minderheiten im Land. Die MNDAA soll etwa 6.000 Männer und Frauen unter Waffen haben, die TNLA sogar 8.000. Die AA ist bei der »Operation 1027« im Norden des Shan-Staates wohl mit 5.000 bis 6.000 Mann dabei, verfügt aber noch über etwa 20.000 Kämpfer in ihrer Heimatregion, dem Rakhine-Staat im Westen Myanmars.

Die Militärregierung hatte in der Vergangenheit wiederholt versucht, die mächtige AA in Waffenruhevereinbarungen zu binden. Wie es aussieht, haben die Arakan-Rebellen derzeit offenbar nicht die Intention, in Rakhine eine weitere Front zu eröffnen, sondern konzentrieren sich auf das koordinierte Vorgehen mit ihren Bündnispartnern. Dafür hat die »Allianz der Bruderschaft« umgehend Unterstützung von weiteren Seiten bekommen: Die alternativen Streitkräfte der demokratischen Gegenregierung NUG und verbündete lokale Milizen sind ebenfalls in die Kämpfe involviert. Gleichfalls angeschlossen haben sich die Karen-Nationalunion (KNU), eine weitere besonders starke Rebellengruppe, die Volksbefreiungsfront der Karen-Nationalitäten (KNPLF) sowie die beiden linksgerichteten, erst nach dem Putsch 2021 gegründeten Widerstandsgruppen Volksbefreiungsarmee und Bamar-Volksbefreiungsarmee, die vor allem Angehörige der burmesischen Mehrheitsbevölkerung in ihren Reihen haben.

Eine gemeinsame militärische Strategie gibt es für all diese Kräfte zwar nicht, aber sie setzen nun die Regierung an verschiedenen Fronten unter Druck. Intensivierte Kämpfe in anderen Regionen hindern das militärische Oberkommando daran, Truppen von dort abzuziehen, um die in Bedrängnis geratenen Einheiten im Norden zu unterstützen. Dort sind inzwischen etliche Orte an die »Bruderschaft« gefallen. So hat die MNDAA die wichtige Kleinstadt Chin Shwe Haw eingenommen, die nahe der chinesischen Grenze liegt. Die Militärs sollen nahezu alle ihre Stützpunkte und Camps eingebüßt haben.

Besorgnis in China

Die Rebellenoffensive hatte am Freitag morgen (Ortszeit) wiederum im Raum Lashio begonnen, der größten Stadt im Norden des Shan-Staates, und war mit Drohnen unterstützt worden. Die Regierung wiederum antwortete vor allem mit Luftangriffen, bei denen laut Berichten auch Häuser auf der chinesischen Seite der Grenze getroffen worden sein sollen. Entsprechend besorgt zeigt sich Beijing, das zu den wenigen echten Verbündeten Naypyidaws gehört, aber auch gute Kontakte zu etlichen Guerillas kleinerer Bevölkerungsgruppen unterhält. China rief beide Seiten zu Verhandlungen auf. Unklar ist, was genau besprochen wurde, als am Sonntag Admiral Tin Aung San, Myanmars Verteidigungsminister, in Beijing mit General Zhan Youxia zusammentraf, dem Vizechef von Chinas Zentraler Militärkommission.

Seit Wochenbeginn hat sich die »Operation 1027« auch auf die ­Sagaing-Region und Gebiete rund um die zweitgrößte Stadt Mandalay im Zentrum des Landes ausgeweitet. Dort sind neben den Volksverteidigungskräften (PDF) unterstützend AA-Einheiten aktiv sowie Kämpfer der Kachin-Unabhängigkeitsarmee (KIA), die zuletzt wieder verschärfte Luftangriffe der Regierungstruppen auf ihr Hauptquartier in Laiza erlebt hatte. 6.000 weitere Menschen sollen infolge der Kämpfe zu Binnenflüchtlingen geworden sein.