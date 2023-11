Christoph Soeder/dpa Reges Treiben auf einer Jobmesse der Industrie- und Handelskammer Berlin für ukrainische Geflüchtete (2.6.2022)

Schon länger fordert die Wirtschaft eine Lockerung der Arbeitsverbote für Geflüchtete, um das Reservoir billiger Arbeitskräfte zu vergrößern. Vor allem diesem Zweck und nicht etwa dem Wohl der Betroffenen dienen offenbar neue Regeln, die Asylsuchenden einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Formulierungshilfe für entsprechende Gesetzesänderungen beschlossen. Ein weiterer Vorteil der neuen Regeln: Die Kommunen werden von Sozialleistungen entlastet. Die Linksfraktion im Bundestag und die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl kritisierten unisono, dass die Lockerungen nicht weit genug gingen und forderten eine komplette Aufhebung der Arbeitsverbote für Schutzsuchende.

Im Kern geht es laut dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, um drei Änderungen. So sollen Betroffene in Erstaufnahmeeinrichtungen künftig bereits nach sechs statt neun Monaten legal einer Lohnarbeit nachgehen dürfen. Die zweite Änderung betrifft die sogenannte Duldung, die Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, im Fall von Beschäftigung oder Ausbildung erhalten können: Davon sollen Migranten profitieren können, die bis zum 31. Dezember 2022 in die Bundesrepublik gekommen sind. Bisher war der Stichtag der 31. August 2018. Drittens sollen Ausländerbehörden ihre Zustimmung zur Beschäftigung von geduldeten Ausländern künftig im Regelfall erteilen. Momentan ist dies nur eine »Kann-Regelung«, die im Ermessen der Behörde liegt.

In Regierungskreisen heißt es laut Reuters, dass mit einer schnelleren »Integration« in den Arbeitsmarkt auch die Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft für Geflüchtete wachsen könne. Der Grund: Dem Ressentiment, jene Menschen würden dem Staat »auf der Tasche liegen« bzw. wären eine »Belastung« ist dann die Grundlage entzogen. Die Bundesregierung will deshalb auch, dass aus ukrainischen Kriegsflüchtlingen schneller Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter werden. Bund und Länder wollen am kommenden Montag über umfassende migrationspolitische Neuregelungen sprechen. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wann Asylsuchende zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden können.

Das Ziel der Bundesregierung teilt auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Dieser hatte sich zuvor bereits dafür ausgesprochen, dem Arbeitsmarkt mehr Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. »Wir sollten Flüchtlingen ein Recht auf Arbeit geben, statt sie an der Arbeit zu hindern«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. Dies würde helfen, »dass der Hass in der Gesellschaft auf Flüchtlinge nicht mehr bedient werden kann«, und müsse auch für Flüchtlinge aus der Ukraine gelten, weil sonst weitere Probleme entstünden.

Pro Asyl bewertete die Lockerung der Arbeitsverbote in einer Mitteilung vom Mittwoch als positiv. »Kleine vermeintliche Verbesserungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt« reichten aber nicht, wie Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher der Organisation, erklärte. Die Arbeitsverbote müssten vollständig abgeschafft werden. Sie seien »nicht zeitgemäß, grenzen Menschen aus der Gesellschaft aus und sind auch angesichts des Arbeitskräftemangels in Deutschland der falsche Weg«, kritisierte Alaows. Damit Geflüchtete schnell qualifizierte Arbeit finden könnten, seien weitere Schritte nötig, wie die Ausweitung von Sprachkursen und die unkomplizierte Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Ähnlich äußerte sich Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Sie sprach in einer Mitteilung von einer »Mogelpackung der Ampelregierung«. Bünger warte auf die Abschaffung aller Arbeitsverbote, wie sie im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart worden sei. Die geplanten Erleichterungen stellten keinen Paradigmenwechsel dar, »sie korrigieren nur leicht die bestehenden komplizierten Regelungen«. Weiterhin würden ganze Gruppen einem pauschalen Arbeitsverbot unterliegen, etwa Geflüchtete aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, so Bünger. Wer ein Jobangebot hat, soll arbeiten dürfen, um von staatlichen Hilfsleistungen unabhängig leben zu können.

Das Kabinett stimmte am Mittwoch übrigens auch für die Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsländer. Damit kann sich die BRD nun Menschen aus Georgien und der Republik Moldau einfacher entledigen. Ziel der Ampelregierung ist, eine Reihe weiterer Staaten auf diese Liste zu setzen, um rechtliche Hindernisse für Abschiebungen abzubauen.