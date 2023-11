Maja Smiejkowska/Reuters Repräsentiert ihr Imperium: US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch in London

Sogenannte künstliche Intelligenz (KI), die Technologie, die bereits weltweit flächendeckend zur Mustererkennung im kommerziellen und behördlichen Einsatz ist, soll staatlich reguliert werden – irgendwann jedenfalls. Darauf haben sich Vertreter der EU, der USA, der Volksrepublik China und weiterer Staaten sowie teilnehmende Kapitalisten am Mittwoch im britischen Bletchley Park geeinigt. Dort soll an diesem Donnerstag der zweitägige KI-Gipfel auf Einladung des konservativen Premierministers und Multimilliardärs Rishi Sunak fortgesetzt werden.

Wo im Zweiten Weltkrieg die Verschlüsselung der deutschen »Enigma«-Maschine geknackt werden konnte, wurde nun eine Deklaration veröffentlicht, in der sich die unterzeichnenden Staaten darauf verständigen, dass es »dringend notwendig« sei, potentielle Risiken sogenannter künstlicher Intelligenz zu verstehen und gemeinsam zu bewältigen. Es müsse sichergestellt werden, dass diese Algorithmen zur Mustererkennung »auf sichere und verantwortungsvolle Weise zum Wohl der Weltgemeinschaft« entwickelt und angewandt werden.

Künstliche Intelligenz könne einen »ernsthaften, sogar katastrophalen Schaden« anrichten, zitierte das Handelsblatt vom Mittwoch aus einem vorläufigen Abschlusspapier. Darin sei die Rede von extremen Risiken: »vorsätzlicher Missbrauch« sowie »unbeabsichtigte Kontrollprobleme«. Genannt werden beispielsweise der Einsatz für IT-Angriffe, in der Biotechnologie oder bei der Verbreitung »falscher Informationen«.

Im Rennen um die technologische Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz hatten die USA bereits zusätzliche Exportbeschränkungen für Mikrochips erlassen, um die Entwicklung der Volksrepublik zu behindern, wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete. Diese vertritt demnach die Postion, dass die »Entwicklung der künstlichen Intelligenz« auf die »Grundwerte des Sozialismus« verpflichtet werden soll. Beijing habe bereits eine »Globale KI-Governance-Initiative« ins Leben gerufen.

Die Bundesregierung, an diesem Donnerstag vertreten durch die Minister Volker Wissing (FDP) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), ist zunächst an »Rechtssicherheit« für »KI-Entwickler und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks« interessiert, wie Wissing am Mittwoch mitteilte.