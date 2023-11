Anjum Naveed/AP/dpa Aufräumarbeiten in Islamabad: Trümmer, die nach der Razzia blieben (1.11.2023)

Pakistan hat am Mittwoch damit begonnen, Ausländer ohne gültige Papiere in Sammellager zu bringen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Frist, bis zu der alle Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen haben müssen. Dies betrifft vor allem Afghanen. Manche von ihnen versuchten, nützliche Dinge aus beschädigten Lehmhäusern in Islamabad zu holen (Bild), die von den Behörden bei den Razzien demoliert worden waren. Unter dem Druck der angedrohten Massenabschiebung verlassen Tausende afghanische Flüchtlinge Pakistan in Richtung ihrer Heimat. (Reuters/jW)