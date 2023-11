Berlin. Tennisprofi Alexander Zverev soll eine Geldstrafe von 450.000 Euro wegen Körperverletzung zahlen. Einen entsprechenden Strafbefehl habe das Amtsgericht Tiergarten verhängt, teilte eine Justizsprecherin am Dienstag mit. Zverev weist den Vorwurf zurück und hat Einspruch eingelegt. Die dem Strafbefehl allein zugrundeliegenden Behauptungen seien bereits durch ein Gutachten eines Berliner Rechtsmediziners widerlegt worden, teilten die Anwälte des Tennisspielers am Dienstag mit. Dem 26jährigen wird demnach zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt zu haben. (dpa/jW)