2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 und 2023: Messi hat am Montag abend in Paris zum achten Mal den Ballon d'Or gewonnen

Und plötzlich waren es acht. Lionel Messi hat nach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 und 2021 zum achten Mal den Ballon d’Or gewonnen. Der 36jährige Argentinier wurde am Montag abend im Pariser Théâtre du Châtelet als weltbester Fußballer der vergangenen Saison ausgezeichnet. Er setzte sich vor Torjäger Erling Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain durch. Bester Deutscher wurde Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündoğan auf Platz 14, Jamal Musiala vom FC Bayern landete auf Platz 26. Messi widmete die Auszeichnung in seiner Dankesrede auch seinem Landsmann Diego Maradona. »Es gibt keinen besseren Ort, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, hier in der Nähe vieler Menschen, die den Fußball so lieben, wie er es gewollt hätte«, sagte Messi. Maradona, der vor knapp drei Jahren starb, hätte am selben Tag Geburtstag gehabt. »Wo immer du bist, Diego: Alles Gute! Das ist auch für dich.«

Der Ballon d’Or ist die prestigeträchtigste Auszeichnung im Profifußball und wird seit 1956 von der Fachzeitschrift France Football vergeben, erster Gewinner war der Engländer Stanley Matthews. Mit seinem achten Sieg baute Messi seinen Ballon-d’Or-Rekord vor seinem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo, der den Titel fünfmal gewann, weiter aus. Mit jeweils drei Auszeichnungen teilen sich Michel Platini, Johan Cruyff und Marco van Basten den dritten Platz in der ewigen Bestenliste.

Messi hatte Ende vergangenen Jahres mit der argentinischen Nationalmannschaft erstmals den Weltmeistertitel gewonnen. In Katar siegte die Albiceleste gegen Frankreich in einem Finale, das viele Beobachter als das beste der WM-Geschichte bezeichnen. »La Pulga« (der Floh), wie Messi genannt wird, hat in der Saison 2022/2023 für Paris Saint-Germain und seinen neuen Klub Inter Miami 55 Spiele bestritten und dabei 32 Tore erzielt und 25 Vorlagen gegeben. Hinzu kommen 17 Tore für die Nationalmannschaft, davon allein sieben bei der Weltmeisterschaft, bei der er als erster Spieler der Geschichte in jedem K.-o.-Spiel (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale) mindestens ein Tor erzielte. Das reichte nach Ansicht der Jury, die sich aus 100 Journalisten aus der ganzen Welt zusammensetzt, aus, um Haaland, den Torschützenkönig des Jahres, der mit City das phänomenale Triple (Champions League, Premier League, Pokal) gewonnen hatte, und Mbappé, den entthronten Helden der letzten Weltmeisterschaft, trotz seines Hattricks im Finale und der Auszeichnung als Torschützenkönig (acht Tore) hinter sich zu lassen.

Die internationale Presse bezeichnete Messis Triumph am Dienstag als »folgerichtig«. Der Argentinier habe die GOAT-Debatte endgültig für sich entschieden, schrieben zahlreiche Experten. GOAT steht im Englischen für Greatest of All Time, also Größter aller Zeiten. Einzig Lothar Matthäus schien mit dem achten Ballon d’Or für Messi nicht einverstanden zu sein. »Über das ganze vergangene Jahr gesehen hat Haaland besser performt als Messi. Es ist unverdient, dass Messi gewonnen hat«, sagte Matthäus am Dienstag bei Sky. »Für mich führt kein Weg an Haaland vorbei. Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin.«

Der Abend in Paris war in vielerlei Hinsicht ein besonderer für Messi, der nur wenige Monate nach seinem Abschied von PSG unter den Pfiffen des Pariser Publikums und nach zwei durchwachsenen Spielzeiten (2021–2023) für die Auszeichnung in die französische Hauptstadt zurückkehrte.

Den bei den Frauen erst seit 2018 vergebenen Ballon d’Or gewann wie erwartet die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmatí. Die 25jährige hatte mit den Spanierinnen in Australien den WM-Titel und mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen.