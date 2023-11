déjà-vu film UG Da die Rechnung nie aufgeht, haben die Erwartungen der Figuren sich längst den Gegebenheiten angepasst

Marta (Katia Borlado) lebt in Madrid, wo sie an einer Dissertation arbeitet und im Nebenjob Schwimmunterricht erteilt. Aus einer kurzen Begegnung mit ein paar Bekannten ist zu schließen, dass die Hauptfigur von »Notes on a Summer« gerade ihr WG-Zimmer aufgegeben hat, um nach den Sommer­ferien mit ihrem Freund Leo (Antonio Araque) zusammenzuziehen. Vorher reist die junge Frau allerdings in ihre Heimatstadt Gijón, wo die Mutter und die jüngere Schwester wohnen und der Umgang mit alten Freundinnen gleich wieder so vertraut wirkt, als wäre sie nie fort gewesen. Beim Wiedersehen mit Pablo (Álvaro Quintana) lässt flapsig überspielte Befangenheit indes schnell ahnen, dass die beiden einst eine jugendliche Liebe verband. Die flammt im Sex noch einmal auf, was wiederum Anlass bietet, sich eine gemeinsame Zukunft auszumalen. So gibt Marta den Zweifeln Raum, ob sie in der Hauptstadt wohl glücklich werden mag, während Pablo sie anregt, die brach liegende Leidenschaft fürs Zeichnen zum Beruf zu machen.

Vordergründig setzt die Ferienzeit in diesem sympathischen kleinen Film also den Alltag außer Kraft. »Probleme werden im September gelöst«, lässt der spanische Regisseur Diego Llorente, der bei seinem Spielfilmdebüt auch für Drehbuch und Montage verantwortlich zeichnet, die Nebenfigur Elena (Rocío Suárez) zu Protokoll geben, als sie mit Jugendfreundin Marta eine Meeresbucht betritt. »Jawohl«, erwidert die Protagonistin folgsam. »Im August gibt es keine Probleme.« Doch am wenig besuchten Strand bleibt die Urlaubsstimmung gedämpft, während sich die Wolken am Atlantikhimmel nie auflösen. Das gleiche gilt wohl auch für die Schreibblockade, die Marta erwähnt hat, sowie für die Sorgen, die das absehbare Ende eines Stipendiums ihr bereitet. Und dass Leo früher als geplant zu einer Stippvisite in Asturien eintrifft, macht erst recht private Weichenstellungen nötig.

Diese Konstellation entspricht in groben Zügen einem Muster, das man selbstverständlich aus vielen Sommerfilmen kennt, wobei als unübersehbares Vorbild Éric Rohmer erscheint. Ganz im Gegensatz zum französischen Altmeister lässt Llorente seine Figuren allerdings wenige Worte machen und beginnt Dialogszenen in medias res, um sie bald wieder versanden zu lassen. Beobachtungen aus der Distanz wechseln sich indes mit Momenten intimster Nähe ab, was unterm Strich den gewünschten Eindruck von salopper Beiläufigkeit ergibt.

Ähnlich minimalistische Szenarien boten in den letzten Jahren freilich auch andere spanische Filme, die in Deutschland leider nie einen Kinoverleih hatten, etwa Jonás Truebas »La virgen de agosto« (2019) oder Amalia Ulmans »El Planeta« (2021). Dabei spiegelten sie auch die eingeschränkten Berufsperspektiven, die sich infolge der nachwirkenden Bankenkrise für die Millennials in dem Land ergeben. Was diesen Film von jenen Filmen abhebt, ist allerdings, dass »Notes on a Summer« ebenso konkret wie unaufdringlich die materiellen Verhältnisse zeigt. Jedenfalls bindet der 1984 geborene Filmemacher Herzensangelegenheiten stets an die nüchterne Erläuterung von Mietkosten und Verdienstmöglichkeiten. Da die Rechnung nie aufgeht, haben die Erwartungen der Figuren sich längst den Gegebenheiten angepasst. Studienabbrecher Pablo gibt sich schulterzuckend damit zufrieden, dass die Kartonagefabrik, in der er am Band arbeitet, wenigstens die Arbeitszeiten respektiert: »Das scheint heutzutage ja fast ein Privileg zu sein.« Leo, dessen Job unbestimmt bleibt, zieht aus der Tatsache, dass seine letzte Arbeit »viel schlimmer« gewesen sei, den Schluss, sich über seine aktuelle nicht beschweren zu können. Kein Wunder also, dass Marta die brotlose Kunst zugunsten eines hoffentlich gesicherten Auskommens als promovierte Chemikerin aufgegeben hat. Kein Wunder aber auch, dass sie aus einem Teilerfolg beim Zusammenzimmern eines neu gekauften Möbelstücks sofort die ironische Schlussfolgerung zieht: »Wir könnten unseren Lebensunterhalt auch damit verdienen, Möbel zusammenzubauen.«