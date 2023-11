Die Verfilmung ihrer Lebensgeschichte machte das Grauen des Holocausts in deutschen Wohnzimmern greifbar: Die für ihr autobiographisches Werk »Ein Stück Himmel« bekannt gewordene Schriftstellerin und Holocaustüberlebende Janina David ist tot. Das bestätigte der DTV-Verlag am Montag auf Anfrage der dpa unter Berufung auf die Familie Davids. Sie starb bereits am 22. Oktober im Alter von 93 Jahren in London. David, die 1930 im polnischen Kalisz in eine jüdische Familie geboren wurde, hatte ihre von Vertreibung, Flucht und Hunger geprägten Kindheitserinnerungen in insgesamt drei Bänden aufgeschrieben. Teile davon wurden in einer von 1982 an ausgestrahlten Fernsehserie (ARD) unter dem Titel des ersten Bands »Ein Stück Himmel« verfilmt. Gespielt wurde David darin von der tschechischen Schauspielerin Dana Vávrová, die dafür zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Überlebt hatte David den Krieg nur, weil es ihren Eltern gelungen war, sie aus dem Warschauer Ghetto herauszuschmuggeln und in die Obhut katholischer Nonnen zu geben. Ihre Eltern und die meisten Verwandten sah sie jedoch nie wieder. Später lebte sie in Paris, Australien und schließlich in London, wo sie beschloss, ihre Lebensgeschichte zu Papier zu bringen, um den geliebten Menschen ein Denkmal zu setzen. (dpa/jW)