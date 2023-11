Persönliche Daten Geflüchteter müssen geschützt werden

arifoto UG/Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa In einer Erstaufnahmestelle in Suhl werden Fingerabdrücke von Geflüchteten registriert (29.12.2016)

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) erhebt gemeinsam mit Pro Asyl, dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) und elf geflüchteten Menschen Verfassungsbeschwerde gegen das novellierte Gesetz zum Ausländerzentralregister (AZR). Dazu heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag:

(…) Die Verfassungsbeschwerde richtet sich dagegen, dass Asylbescheide und Gerichtsentscheidungen im AZR im Volltext gespeichert werden. Diese Dokumente enthalten häufig hochsensible Informationen etwa zur individuellen Verfolgung, politischen Überzeugung oder sexuellen Orientierung. Darüber hinaus wenden sich die Organisationen gegen den uneingeschränkten Zugriff von Polizei und Geheimdiensten auf die Daten im AZR. Parallel zur Verfassungsbeschwerde klagt das Bündnis mit zwei Geflüchteten vor dem Verwaltungsgericht Ansbach auf Unterlassung der Weitergabe ihrer Daten an Polizei und Geheimdienste. Das erweiterte AZR verletzt Grundrechte und gefährdet Asylsuchende.

»Geflüchtete suchen in Deutschland Schutz vor Verfolgung. Mit ihren persönlichen Daten müssen wir besonders vorsichtig umgehen. Statt dessen präsentieren wir sie möglichen Verfolgern auf dem Silbertablett. Bei Hunderttausenden Zugriffsberechtigten ist es für Geheimdienste aus den Verfolgerstaaten oder für rassistische Straftäter*innen mit Verbindungen in deutsche Behörden ein leichtes, an das Profil eines Geflüchteten samt Adresse zu gelangen«, kritisiert Sarah Lincoln, Rechtsanwältin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).

Im AZR werden alle Menschen erfasst, die ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland leben. Insgesamt können etwa 16.000 öffentliche Stellen und mehr als 150.000 Behördenmitarbeiter*innen auf das Register zugreifen, neben den Ausländerbehörden unter anderem auch Jobcenter, Jugendämter, Bundes- und Landespolizei, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst.

»Ich wurde in der Türkei wegen meines prokurdischen Engagements verfolgt und gehe auch in Deutschland auf prokurdische Demonstrationen und Veranstaltungen. Ich möchte nicht, dass sich Sicherheitsbehörden im Ausländerzentralregister über meine politischen Überzeugungen informieren können«, sagt Miran*, einer der elf Kläger*innen. (…)

Belgische Transportarbeitergewerkschaften riefen am Dienstag ihre Mitarbeiter an Flughäfen dazu auf, das Verladen von Rüstungsgütern nach Israel/Palästina zu verweigern:

Während in Palästina ein Völkermord stattfindet, sehen die Arbeiter auf den verschiedenen belgischen Flughäfen, wie Waffen in die Kriegsgebiete gebracht werden. Das Be- und Entladen dieser Waffen trägt dazu bei, Organisationen mit Mitteln für den Mord an unschuldigen Menschen zu versorgen. Wir, die verschiedenen im Bereich der Bodenabfertigung tätigen Gewerkschaften, fordern unsere Mitglieder auf, keine Flüge mehr abzufertigen, die militärisches Gerät nach Palästina/Israel transportieren, da es zu Beginn des Konflikts mit Russland und der Ukrai­ne ebenfalls klare Vereinbarungen und Regeln gab.

Wir fordern daher einen sofortigen Waffenstillstand und bitten die belgischen Regierungen, konsequent zu sein und keine Waffentransporte über belgische Flughäfen zu dulden. Als Gewerkschaften erklären wir unsere Solidarität mit denjenigen, die sich für den Frieden einsetzen.

Die gemeinsame Gewerkschaftsfront ACV Puls, BTB, BBTK in ACV-Transcom