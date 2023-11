Reintegrationsprojekt des Tages: Lüpertz-Fenster

Julian Stratenschulte/dpa Diese Fliegen: Ein Mitglied der Marktkirchengemeinde betrachtet einen Ausschnitt des »Reformationsfensters« (12.10.2023)

Am Freitag war die Übergabe einer Urkunde an Gerhard Schröder für 60jährige Mitgliedschaft in der SPD Anlass atemloser Berichterstattung. »Lächelnd und sichtlich gut gelaunt« (dpa) trat der Exkanzler im Kurt-Schumacher-Haus zu Hannover zur Entgegennahme des Dokuments an, das, wie er anschließend gerührt verriet, die eigenhändigen Unterschriften der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil trägt. Der 79jährige zeigte sich streitlustig und forderte frech eine deutsch-französische Friedensinitiative zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Esken schon vorab entschuldigend: »Es ist uns nicht gelungen, Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen. Es ist uns auch nicht gelungen, ihn zu überzeugen, dass er austreten sollte.«

Am Dienstag folgte der nächste Auftritt des Mannes, der nicht austreten wollte – nicht mal aus der Kirche. In Hannovers Marktkirche wurde ein von Markus Lüpertz gestaltetes und von Schröder gestiftetes »Reformationsfenster« eingeweiht, um das es jahrelang Streit gegeben hatte. Erst klagte ein Erbe jenes Architekten, der den Kirchenraum nach dem Krieg neu gestaltet hatte, gegen den Einbau. Dann, als im Frühjahr 2022 eine wilde Hatz auf den »Putin-Freund« Schröder losbrach, entschied der Kirchenvorstand pflichtschuldig, das Projekt vorerst nicht weiter zu verfolgen und die von Schröder vermittelten Spendengelder zurückzugeben.

Das 13 Meter hohe Fenster, das Lüpertz zufolge »Martin Luthers Kampf gegen das Böse« darstellt – es zeigt eine weiße Gestalt, ein zerbrochenes Tintenfass und fünf Fliegen –, wollten die frommen Leute aber doch gerne haben und warben selbst Spenden ein. Schröder nahm es nicht krumm und bei der Einweihung am Dienstag mit Lüpertz in der ersten Reihe Platz. Die Kirche musste dem Vernehmen nach wegen Überfüllung schließen. Schröders Reintegration in die Welt bürgerlicher Respektabilität macht also lokal Fortschritte. Wenn er mehr will, muss er mit diesem Friedenskram aufhören.