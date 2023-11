Ismael Khader/REUTERS Nicht mehr viel geblieben außer Trümmern: Das Haus von Saleh Al-Aruri (Ramallah, 31.10.2023)

Die israelische Armee hat am Dienstag morgen in der Nähe von Ramallah das Wohnhaus des 57 Jahre alten Hamas-Funktionärs Saleh Al-Aruri gesprengt. Aruri ist stellvertretender Vorsitzender des Politbüros der Hamas und soll ihr militärischer Kommandant in der Westbank sein. Er war allerdings nicht zu Hause – er soll im libanesischen Exil leben. Auf die Ruine steckten die Soldaten eine Fahne mit der Aufschrift »Hamas gleich Daesch«; Daesch ist eine pejorative arabische Abkürzung für die Terrororganisation »Islamischer Staat«.

Erst vergangenen Mittwoch hatte sich Aruri in Beirut mit Hassan Nasrallah und Sijad Al-Nakhala getroffen, den Chefs der Hisbollah und des »Islamischen Dschihad«. Zu dem Zeitpunkt hatte die israelische Armee sein Haus in der Westbank bereits beschlagnahmt; auf dem Grundstück hing ein Banner mit der Aufschrift »Die Heimat von Saleh Al-Aruri – heute das Hauptquartier des israelischen (Geheimdiensts) Schin Bet«, berichtete die Infoseite Times of Israel am Dienstag. Aruri war im März 2010 im Rahmen des großen Gefangenenaustausches gegen den israelischen Soldaten Gilad Schalit aus israelischer Haft entlassen worden.

Viele machen sich in diesen Tagen erneut große Sorgen um das Schicksal der vermutlich über 200 israelischen und ausländischen Geiseln, die sich in der Hand der Hamas befinden. Kaum bekannt ist hingegen, dass die Westbank seit dem 7. Oktober eine Verhaftungswelle ungekannten Ausmaßes erlebt: Mehr als 1.740 Palästinenser wurden seitdem von der Besatzungsmacht festgenommen, teilte die für Gefangene zuständige Kommission in Ramallah auf Facebook mit. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag waren es erneut mindestens 60 Personen.

Insgesamt befanden sich vor dem 7. Oktober rund 5.200 Palästinenser in israelischer Haft. Von ihnen befinden sich 1.300 ohne Anklage in sogenannter Administrativhaft, 23 von ihnen sitzen schon seit mehr als 30 Jahren ein. Mittlerweile hat sich die Zahl der Gefangenen auf insgesamt mehr als 10.000 verdoppelt, schätzte die Häftlingskommission bereits am 19. Oktober. Zu ihnen gehören auch etwa 4.000 Palästinenser, die zum Zeitpunkt des Hamas-Angriffs in Israel arbeiteten. Sie sollen auf Militärbasen festgehalten werden. Die Festnahmen in der Westbank würden »von systematischen Misshandlungen gegen die Verhafteten und ihre Familien« begleitet, so die Häftlingskommission am Montag. Außerdem hätten die Besatzungssoldaten gedroht, die Häuser der betroffenen Familien zu zerstören.

In den Gefängnissen misshandelten die Wärter die Gefangenen weiter, teilten verschiedene Organisationen, die sich für das Wohl der Inhaftierten einsetzen, laut Agentur WAFA am Sonnabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Strom sei in den Zellen abgeschaltet, alle Elektrogeräte seien beschlagnahmt worden. Die Wasserrationen seien knapp. Die Gefängniskantinen hätten inzwischen geschlossen. Nur zweimal am Tag gebe es in den Zellen Mahlzeiten, die aus ungekochten Zutaten bestünden. Die Rationen seien schmal. Alle anderen Lebensmittel, die sich die Häftlinge teilweise selbst gekauft hätten, sollen aus den Zellen entfernt worden sein. Salz und Zucker würden nicht mehr zugeteilt. Die Wärter setzten angeblich Hunde, Blendgranaten, Tränengas und Schlagstöcke ein. Medizinische Behandlung gebe es auch bei Verletzungen nur noch im Notfall. Die Zellen sind mit mehr als zehn Gefangenen belegt. Zahlreiche Häftlinge säßen nun in Einzel- und Isolationshaft oder würden in Sammeltransporten in andere Gefängnisse verlegt.

»Für uns ist das Schweigen von Menschenrechts-, humanitären und internationalen Institutionen nicht zu rechtfertigen. Sie müssen ihrer humanitären Pflicht und den Geboten ihres Gewissens nachkommen und die Besatzung dazu verpflichten, die zu diesem Zweck festgelegten internationalen Gesetze und Konventionen zu respektieren«, forderte die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) am Sonntag in einem Statement. Die PFLP wird von der EU seit 2002 als terroristische Organisation eingestuft. In Deutschland ist sie allerdings nicht verboten, weil sie nach Einschätzung des Verfassungsschutzes hierzulande »nicht terroristisch tätig« sei, so die ARD-»Tagesschau« am 19. Oktober in ihrer Onlineausgabe.