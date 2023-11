Horst Galuschka/imago »Anpassung an die veränderte Nachfrage«: Bis 2026 soll fast die Hälfte aller Postbank-Filialen verschwinden

Postbank: Klingt wie Post, ist gelb wie die Post – gehört aber nicht der Deutschen Post. Deren Kunden trifft die Neuigkeit vom späten Montag nachmittag trotzdem mit voller Wucht. Bis 2026 soll fast die Hälfte aller Postbank-Filialen in Deutschland von der Bildfläche verschwinden, von den aktuell 550 verblieben dann bestenfalls noch 300. Angekündigt hat dies Claudio de Sanctis in einem Interview mit der Financial Times. Der Mann ist Private-Banking-Chef bei der Deutschen Bank, die sich das einst per sogenannter Postreform privatisierte Unternehmen ab dem Jahr 2009 schrittweise einverleibt hatte. Viele der Zweigstellen seien bereits dauerhaft unprofitabel, hätten aber wegen eines langfristigen Vertrags mit der Post-AG nicht aufgegeben werden können, erklärte der Manager. Nun sei der Kontrakt neu verhandelt worden.

Das ist nicht nur ärgerlich für die vielen Kontoinhaber, die demnächst durch eine noch wüstere Servicewüste irren werden. Schwerer noch wiegt der Kahlschlag mit Blick auf die ohnehin schon arg ausgedünnte Infrastruktur bei den Postdienstleistungen. Von dem einst flächendeckenden Filialnetz des früheren Staatskonzerns ist beim »gelben Riesen« heute praktisch nichts mehr übrig. Unter dem Renditedruck der Aktionäre wurden die Dienste in großem Stil ausgelagert an sogenannte Postagenturen in Gestalt von Tankstellen, Kiosken und Supermärkten. Dazu kommen die Postbank-Standorte, wo ebenfalls Pakete aufgegeben und Briefmarken gekauft werden können. Dieses Angebot will die Deutsche Bank allerdings auf ein Minimum reduzieren. Lediglich in 200 Niederlassungen soll es bestehen bleiben, in den restlichen 100 soll sich das mit der Post komplett erledigen.

Im Neusprech der Konzernlenker laufen die Abrissarbeiten unter »Optimierung« und »Anpassung an die veränderte Nachfrage«. Gegenüber dem Portal T-Online beschied am Dienstag ein Sprecher von Deutschlands Skandalbank Nummer eins: »Stationäre Vertriebswege spielen für die persönliche Beratung weiterhin eine wichtige Rolle, jedoch mittelfristig nicht mehr im gleichen Umfang.« Den Plänen zufolge werden die verbleibenden Filialen in »Tech-Center« umgewandelt. De Sanctis selbst sprach davon, aus der Postbank eine »Mobile-First-Bank« zu machen, Kundenbetreuung vor Ort spiele dabei in Zukunft eine kleinere Rolle. Von dem Umbau erhofft er sich »sehr wesentliche Einsparungen, die mehr ausmachen als die Investitionen, die wir tätigen müssen«. Wie viele Arbeitsplätze sich damit »einsparen« lassen, behielt der Banker für sich. Über genaue Zahlen und Standorte müsse mit den Beschäftigtenvertretern verhandelt werden.

Leidtragende werden auch die Angestellten der Deutschen Bank sein, deren Netz soll nach Angaben von de Sanctis gleichfalls gestutzt werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) geht in der Belegschaft die Angst um. Tausende Mitarbeiter verlieren ihre Stelle, »und zwar gerade die, die in den letzten Monaten für die Bank den Kopf hingehalten haben«, zitierte das Blatt einen Insider. Der Fokus solle einmal mehr auf der Digitalisierung liegen, was indes schon in der Vergangenheit nicht funktioniert habe. Bereits seit Monaten ist die Postbank aufgrund erheblicher Technikprobleme in den Schlagzeilen, nachdem deren IT-System mit dem der Konzernmutter verschmolzen worden war. Kunden gelangten wochenlang nicht an ihre Konten, beklagten unberechtigte Abbuchungen und gerieten laut Verbraucherschützern teils in existentielle Nöte, was zuletzt sogar die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan rief. Die Gründe für das Chaos liegen laut SZ darin, dass Bankenboss Christian Sewing die Umstellung »in einer Art Sparvariante durchziehen wollte« und nicht ausreichend Callcenterpersonal eingeplant hatte.

Nun soll ein Sonderbeauftragter für Ordnung sorgen und bis zum Jahresende die Rückkehr zu einem geregelten Geschäftsbetrieb sicherstellen. Entschädigen will man die Betroffenen fürs erste offenbar nicht. Man rechne nicht mit vielen Klagen, äußerte sich Finanzchef James von Moltke vor einigen Tagen bei der Vorlage der Quartalszahlen. Dabei stellte Sewing den Anteilseignern eine »über die acht Milliarden Euro bis einschließlich 2025« hinausgehende Dividende in Aussicht, weil man »Spielraum« für zusätzliches Kapital identifiziert habe. Jetzt ist klar, wo das Geld herkommen soll.