John Davison/File Photo/REUTERS Geschützt von Mauern: Fahrzeuge des US-Militärs auf dem Luftwaffenstützpunkt Anbar im Irak (13.1.2020)

Mit dem Iran verbündete Milizen im Irak und Syrien haben seit Beginn des neuen Gazakriegs die Häufigkeit ihrer Angriffe auf US-Militärstützpunkte deutlich erhöht. Das geht aus Mitteilungen von Pentagon-Vertretern an ausgewählte Medien hervor, wobei die Informationsgeber oft nicht mit Namen genannt werden. Am Montag gab die Website des US-amerikanischen Monatsmagazins Air & Space Forces die Zahl der Attacken mit Raketen, Kamikazedrohnen und Artillerie seit dem 17. Oktober mit 23 an. 14 davon hätten sich im Irak ereignet, weitere neun in Syrien. Am folgenschwersten seien die Angriffe am 17. und 18. Oktober auf den Stützpunkt Al-Tanf in Syrien und auf die Luftwaffenbasis Al-Asad im Irak gewesen. 21 US-Militärangehörige seien danach als leichtverletzt gemeldet worden, aber alle seien inzwischen wieder zum Dienst angetreten. Überwiegend handelt es sich bei solchen Verletzungen um Gehirnerschütterungen und Trommelfellschäden, die durch die Explosionen verursacht wurden. Außerdem sei ein »Kontraktor«, also ein Mitarbeiter einer für das US-Militär arbeitenden Privatfirma, während eines Angriffs an einem Herzinfarkt gestorben.

Mit der gegenwärtigen Angriffswelle endete eine ungefähr sechs Monate lange Phase, in der es kaum Attacken gegeben hatte. In dieser Zeit fanden mühsame, indirekt geführte Geheimverhandlungen zwischen den Regierungen in Washington und Teheran statt, in deren Mittelpunkt ein Gefangenenaustausch und die Freigabe blockierter iranischer Guthaben aus Erdölverkäufen in Südkorea und im Irak standen.

Als Reaktion auf die gesteigerte Zahl von Attacken und als Warnung an die iranische Führung ordnete US-Präsident Joseph Biden Luftangriffe mit Kampfflugzeugen auf zwei Milizstützpunkte in Syrien an, die in der Nacht zum Donnerstag der vorigen Woche durchgeführt wurden. Beide Einrichtungen seien zerstört worden, teilte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Montag mit. Es habe sich um Präzisionsangriffe gehandelt, bei denen vermutlich niemand getötet worden sei, berichtete ebenfalls am Montag die Website von Air & Space Forces unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten »Offiziellen« des US-Verteidigungsministeriums. Anscheinend seien die Angriffe zeitlich so gelegt worden, dass das Risiko gegnerischer Verluste möglichst gering war.

Der bisherige Verlauf des militärischen Schlagabtausches deutet darauf hin, dass die Regierungen in Teheran und Washington gleichermaßen darauf bedacht sind, eine Eskalation zu vermeiden. Zwar ist die Zahl der Angriffe, die von den mit Iran verbündeten bewaffneten Organisationen durchgeführt wurden, außergewöhnlich hoch und seit dem Gegenschlag in der vorigen Woche sogar noch weiter gestiegen. Aber das bisherige Ausmaß der Personenschäden auf US-amerikanischer Seite lässt eindeutig darauf schließen, dass die Milizen im Irak und in Syrien entweder gar nicht über effektive Waffen aus iranischer Produktion verfügen oder klare Anweisungen haben, diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht einzusetzen. Auch die offizielle Ansage der Biden-Regierung, es gebe keine schlüssigen Beweise, dass die Hamas-Offensive auf Anweisung aus Teheran erfolgt sei, scheint das US-amerikanische Interesse auszudrücken, eine Ausweitung des Krieges auf andere Teile der Region möglichst zu vermeiden.