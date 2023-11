AP Photo/Brian Inganga, Pool Stippvisite in der alten Kolonie: König Charles (Mitte) zu Besuch in Kenia (Nairobi, 31.10.2023)

Während immer mehr Staaten des afrikanischen Kontinents selbstbewusst ihren Platz in einer nicht mehr westlich dominierten Weltordnung einfordern, sind die Staatsoberhäupter Deutschlands und Großbritanniens auf Charmeoffensive in Afrika.

Die Bundesrepublik Deutschland und Tansania wollen ihre seit 60 Jahren bestehenden Beziehungen etwa in den Bereichen Handel und Investitionen weiter ausbauen, vereinbarten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Präsidentin des ostafrikanischen Landes, Samia Suluhu Hassan, am Dienstag in Daressalam. »Greultaten der deutschen Kolonialbesatzung« im damaligen Deutsch-Ostafrika würden die gemeinsame Geschichte überschatten, räumte Steinmeier ein, der sich dafür aussprach, »dass wir dieses dunkle Kapitel aufarbeiten, dass wir es gemeinsam aufarbeiten«. Bei der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands 1905 bis 1907 starben bis zu 300.000 Menschen vor allem infolge der Zerstörung ihrer Felder und Dörfer durch deutsche Kolonialtruppen. Am Mittwoch will Steinmeier in der Stadt Songea Nachfahren der Opfer treffen.

Deutlich schwerer fällt dem britischen König Charles III., der mit Gattin Camilla am Dienstag in Nairobi eintraf, ein Schuldeingeständnis für Verbrechen seines Landes in dem vor 60 Jahren unabhängig gewordenen Kenia. In den 50er Jahren hatten die Briten Zehntausende Aufständische der Mau-Mau-Bewegung in Lager gesperrt, gefoltert und ermordet. Vor Charles’ erster Reise als König in ein Land des Commonwealth verlautete es aus dem Buckingham-Palast, er wolle auch die »schmerzhaften Aspekte« der gemeinsamen Geschichte anerkennen. Während Präsident William Ruto Charles mit militärischen Ehren empfing, verlangen andere Kenianer Entschädigungen. Überlebende und Nachfahren der Mau-Mau-Rebellen wollen Informationen über den Verbleib der Leiche ihres 1957 hingerichteten Anführers Dedan Kimathi. »Wir erwarten eine eindeutige Entschuldigung. Sonst ist der Besuch bedeutungslos«, hatte die frühere kenianische Justizministerin (2005–2009) Martha Karua deutlich gemacht. Das wird es nicht geben, schon weil Charles im Auftrag der konservativen Regierung in London reist, die keine Reue für die blutige Geschichte des Empire zeigt.