Anas al-Shareef/REUTERS Auch Flüchtlingslager wie das Dschabalija-Camp im Norden Gazas sind vor israelischen Luftangriffen nicht sicher (31.10.2023)

Während sich die Kämpfe im Gazastreifen und der Bombenkrieg gegen die abgeriegelte Enklave weiter verschärfen, hat Israels Premier Benjamin Netanjahu internationale Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. UN-Vertreter und andere Hilfsorganisationen warnten jedoch, dass die Zivilbevölkerung von einer Gesundheitskatastrophe heimgesucht werde, da die Krankenhäuser mit der steigenden Zahl der Opfer nicht mehr zurechtkämen und Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser und Treibstoff knapp würden.

Der Direktor des indonesischen Krankenhauses in Gaza erklärte gegenüber Al-Dschasira, dass bei israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalija im Norden des Gazastreifens mehr als 50 Palästinenser getötet und 150 verwundet wurden. Vom Innenministerium hieß es am Nachmittag, Dschabalija sei von sechs Bomben getroffen worden, die jeweils eine Tonne Sprengstoff enthielten. Die Zahl der Toten und Verletzten wurde dort auf 400 geschätzt. Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober über 8.400 Menschen getötet. Weitere 26 Lastwagen mit Lebens- und Arzneimittel erreichten am Dienstag von Ägypten aus Gaza. Dies sei »nichts im Vergleich zu den Bedürfnissen von mehr als zwei Millionen in Gaza gefangenen Menschen«, kommentierte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini.

Israel erklärte, seine Streitkräfte kämpften gegen bewaffnete Hamas-Kämpfer im ausgedehnten Tunnelnetz Gazas und hätten etwa 300 Ziele angegriffen, »darunter Panzerabwehrraketen und Raketenabschussrampen unter Schächten sowie militärische Einrichtungen in unterirdischen Tunneln der Hamas-Terrororganisation«. Die Militanten hätten mit Panzerabwehrraketen und Maschinengewehrfeuer geantwortet, eine Reihe von Kämpfern sei getötet worden. Laut Reuters war die Enklave erneut zudem über Nacht aus der Luft, vom Wasser und vom Boden aus bombardiert worden. Die Hamas bestätigte ebenfalls heftige Kämpfe mit Israels Bodentruppen, die demnach Verluste erlitten: »Die Besatzung drängt ihre Soldaten in den stolzen Gazastreifen, der immer der Friedhof der Eindringlinge sein wird.«