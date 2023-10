Mexiko-Stadt. Weltmeister Max Verstappen hat mit seinem Formel-1-Sieg in Mexiko eine weitere Bestmarke gesetzt. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte am Sonntag mit seinem 16. Saisonerfolg einen Rekord auf. Verstappen zog zudem mit seinem insgesamt 51. Karrieresieg mit dem viermaligen Weltmeister Alain Prost gleich. Platz zwei beim zwischenzeitlich wegen eines Unfalls unterbrochenen Grand Prix in Mexiko-Stadt belegte Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton, der im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft aufholen konnte.(dpa/jW)