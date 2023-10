Elfmetertöter unter sich

Matilde Campodonico/AP Photo Torhüter Alexander Domínguez (l.) und Ricardo Adé von Liga Deportiva Universitaria feiern den Sieg im Elfmeterschießen

Die Copa Sudamericana ist der zweitwichtigste Wettbewerb im südamerikanischen Vereinsfußball, organisiert vom Kontinentalverband Conmebol und vergleichbar mit der Europa League. Eingeführt wurde sie 2002 (als Nachfolgerin verschiedener anderer Copas), um in der zweiten Jahreshälfte ein festes internationales Turnier auf dem Subkontinent zu installieren. Ihr großer Bruder, die Copa Libertadores, wurde historisch zwischen Februar und Juni blitzgekickt, die Sudamericana dann von September bis Jahresende ausgespielt. Seit 2017 finden beide Copas gleichzeitig über das Jahr gestreckt statt, um die bis dahin immensen Nachteile der Südamerikaner in puncto Transfermarkt (vor allem in den WM-Jahren) gegenüber den Europäern ein bisschen abzufedern. (So richtig geklappt hat letzteres freilich nicht.) Der Sudamericana-Gewinner spielt im Folgejahr gegen den Libertadores-Gewinner die sogenannte Recopa (Super Cup) und erhält zur Belohnung seit 2010 einen festen Startplatz in der Copa Libertadores. Des weiteren tritt er seit 2008 gegen den Gewinner des japanischen Ligapokals in Übersee um die Copa Suruga Bank an, bei der bislang sechsmal die Japaner gewannen (dreimal vom Punkt) und sechsmal die Südamerikaner. Erster Gewinner der Copa Sudamericana war 2002 der Club ­Atlético San Lorenzo de Almagro aus Buenos Aires, aktueller Titelverteidiger ist Independiente del ­Valle aus Sangolquí, Provinz Pichincha, nahe Quito (Ecuador). Klassenprimus des Torneos ist Argentinien mit neun ­Titeln, gefolgt von Brasilien (fünf). Seit 2019 wird das Finale ohne Rückspiel auf neutralem Platz ausgetragen.

Ort dieses schmutzigen Balltretspektakels war am Sonnabend nach acht Monaten Wettbewerb mit 56 Teams das Estadio Domingo Burgueño Miguel in Maldonado, nahe dem Prominentenbadeort Punta del Este im schönen Uruguay, Kogastgeber der WM 2030. Im 22. Finale der Copa Sudamericana trafen sich der Fortaleza EC und die Liga de Quito zum fröhlichen Stelldichein. 2009, ein Jahr nachdem das weiße Ballett aus Quito sensationell die Copa Libertadores gewonnen hatte, tüteten die Ecuadorianer auch die Sudamericana ein. Neben Internacional Porto Alegre waren sie klar die beste Mannschaft Südamerikas der zweiten Hälfte der nuller Jahre. Spätestens seit den Viertelfinals der aktuellen Edition, als nach Penalties der FC São Paulo (Finalist 2022) eliminiert wurde, träumte man bei der Liga wieder vom ganz großen Wurf. Fortaleza, ein Traditionsteam aus dem Nordosten Brasiliens (Hauptstadt des Bundesstaates Ceará), das noch ganz frisch ist auf dem internationalen Parkett, hatte seinen magischen Moment in den Halbfinals, wo ungeschlagen Corinthians Paulista eliminiert wurde, neben dem Regattaverein Flamengo aus Río der populärste Klub der Brasucas. Die Löwen waren erst 2019, nach 13 düsteren Jahren der Zweit- und Drittklassigkeit, wieder in die Série A aufgestiegen. Neben ihrem Abonnement auf die Staatsmeisterschaft von Ceará (46 Titel) hat der Klub jedoch noch keinen Blumenpott gewonnen.

Sehr wahrscheinlich war eine Entscheidung des Matches am Reißbrett. Beide Trainer sind Argentinier und werden als glänzende Strategen gehandelt: Juan Pablo Vojvoda (48) bei Fortaleza, Luis Zubeldía (42) bei der Liga. Vojvoda übernahm die Zügel 2021 und überrascht seitdem die Fachwelt. Zubeldía bestreitet bereits seinen zweiten Zyklus bei den Weißen. Bei beiden sind die Konzepte immer rein und klar: Der Gegner soll taktisch ausgeknockt und zermürbt werden. Die LDU ist nach Atlético Nacional (Medellín) erst das zweite Team, das es zum dritten Mal in ein Sudamericana-Finale schaffte (2011 Subcampeón). In acht Spielen der laufenden Copa spielte das Team zu null. Indes gewann Fortaleza schon neun Spiele des Wettbewerbs, das wurde nur zweimal in der Geschichte übertroffen, 2021 von dem Ex-Matthäus-Klub Atlético Paranaense (11) und 2011 von Jorge Sampaolis Universidad de Chile (10). Beide gewannen den Pott. Auffällig bei beiden Finalisten: In der K.-o.-Phase hatten sie weniger Ballbesitz als ihre Gegner. Sie spekulierten.

Im Finale stiegen die Ecuadorianer ein bisschen härter ein, Fortaleza hatte mehr effektive Tormöglichkeiten, ansonsten neutralisierten sie sich wie erwartet gegenseitig. War Alexander Domingúez, der 36jährige Tormannhüne der Liga, bereits in den 120 gespielten Minuten bis auf den unhaltbaren, aus dem Fünfer erzielten Gegentreffer von Juan Lucero (48.) zur 1:0-Führung (Lisandro Alzugaray glich acht Minuten später nach einem feinen Schlenzer aus) des Außenseiters aus Brasilien immer auf dem Posten, so avancierte er im sich anschließenden Elferballern zum uneingeschränkten Helden des Abends, nachdem er drei Elfmeter hatte töten können. Tragisch: Auch sein Kollege João Ricardo konnte zweimal abwehren – es reichte nicht.

Liga de Quito gewann seine zweite Sudamericana (den fünften internationalen Pott insgesamt), und zum jetzt schon vierten Mal ging der Titel des Wettbewerbs nach Ecuador.