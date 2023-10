Michael Kappeler/dpa Auf der Suche nach »Energiequellen für unsere Wirtschaft«: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Bootsfahrt in Lagos

Im Moment bezieht die BRD vor allem Öl aus Nigeria. Zum Auftakt seiner dreitägigen Westafrikareise machte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag klar, dass er sich zusätzlich zu den bestehenden Ölimporten auch die Einfuhr von Gas aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land des Kontinents wünscht. Und auch Nigerias Präsident bekundete sein Interesse daran: »Der Bundeskanzler und ich hatten eine sehr intensive Diskussion darüber, und wir sind bereit, Investitionen in Gaspipelines zu fördern«, sagte Bola Ahmed Tinubu am Sonntag nach einem Treffen mit Scholz in Abuja. Die Arbeit für eine LNG-Anlage, die den Export von Flüssigerdgas nach Europa erleichtern soll, sei bereits in vollem Gange.

Konzerne im Schlepptau

Zwei Gaspipelines zwischen Nigeria und der EU sind bereits in Planung oder befinden sich im Bau. Dass die Leitung, an der bereits gebaut wird, durch Niger und Algerien quer durch die Sahara führen würde, scheint zunächst kein Problem für die deutsche Regierung zu sein. Schließlich hatte in Niamey kürzlich ein Putsch für Aufregung in den westlichen Industriestaaten gesorgt.

Scholz betonte dann am Montag auf dem Wirtschaftsforum auch eine mögliche Zusammenarbeit bei Wasserstoff. »Wir schaffen einen der weltweit ersten Märkte für Wasserstoff als Energiequelle für unsere Wirtschaft.« Ein Teil dieses Wasserstoffs könne in Deutschland hergestellt werden, den größten Teil werde man jedoch importieren müssen. »Dabei kommen Länder wie Nigeria ins Spiel«, fügte er hinzu. Man habe deshalb die 2008 ins Leben gerufene deutsch-nigerianische Partnerschaft im Bereich Energie und Klima erweitert.

Die BRD verspricht sich von Energieimporten aus Nigeria in erster Linie eine Senkung der Preise. Wenn mehr Gas aus dem Land den Weltmarkt erreiche, hätte dies auch eine dämpfende Auswirkung auf den Weltmarktpreis, so Scholz. Nigeria verfügt über die größten Gasvorkommen in Afrika, besitzt aber nur ein unterentwickeltes Gasnetz.

Einen eigenständigeren Platz auf dem Weltmarkt räumte Scholz der nigerianischen Wirtschaft allerdings nicht ein. Trotz aller Bekundungen, die panafrikanische Freihandelszone Afcfta (African Continental Free Trade Agreement) unterstützen zu wollen, sagte er auf dem Wirtschaftstreffen lediglich, dass zumindest die erste Verarbeitungsstufe der Rohstoffe in den Herkunftsländern selbst erfolgen solle.

Mit im Schlepptau hatte der Kanzler eine Delegation von Unternehmern. So schloss die Berliner Firma Geoscan während der Reise eine Absichtserklärung mit der nigerianischen Regierung über die Erkundung etwa von Rohstoffvorkommen ab. Und Siemens macht sich Hoffnungen auf Aufträge beim Ausbau des nigerianischen Stromnetzes. Eine frühere Vereinbarung dahingehend könnte im November beim Afrikagipfel in Berlin unterzeichnet werden.

Reise nach Ghana

Der Handel mit Nigeria habe sich nach Angaben der Bundesregierung im Jahr 2022 von zwei auf drei Milliarden Euro erhöht, sei aber angesichts der Größe des Landes immer noch niedrig. Deutsche Firmen beschäftigen 17.000 Menschen in Nigeria. Nach Dafürhalten der Teilnehmer von Scholz’ Wirtschaftsdelegation könne diese Zahl leicht um den Faktor zehn erhöht werden. Als Sektoren für deutsche Investitionen nannte der Kanzler unter anderem Infrastruktur, Energie, Agrarwirtschaft, Bodenschätze, Kommunikationstechnologien sowie Verkehr und Logistik.

Die Visite in Nigeria bildete den Auftakt einer dreitägigen Westafrikareise, die Scholz am Dienstag auch nach Ghana führt. Gleichzeitig reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Sambia und Tansania. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in Marokko Anfang der Woche Gespräche über Migration führen.