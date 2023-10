Chris Emil Janßen/IMAGO Alle Kräne stehen still: Die Baustelle des Turms am Sonnabend in Hamburg

Am »Elbtower« in Hamburg sind die Arbeiten eingestellt worden. Der Investor und Milliardär René Benko soll zuletzt nicht mehr gezahlt haben. Wird das Prestigeprojekt unvollendet bleiben?

Das ist sehr schwer einzuschätzen, zumal Benkos Imperium sehr verschachtelt ist. Der Senat hat jedenfalls immer behauptet, es sei alles abgesichert, selbst wenn es zum Baustopp käme. Benko musste ja vor Baubeginn nachweisen, dass er die Rohbaukosten komplett finanziert hat. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, wie der Baustopp zeigt.

Stünde der Senat bereit, für Benko in das Projekt einzutreten?

Dass er auf diese Idee kommt, traue ich dem Senat zu. Zugleich hat er aber auch immer betont, es dürften keine Steuergelder in das Projekt fließen. Aber wenn der »Elbtower« eine Bauruine zu werden droht, sieht die Sache vielleicht wieder anders aus. Es gibt aber noch eine andere Option, die von der SPD offenbar erwogen wird: die Übernahme des »Elbtowers« durch den Milliardär Klaus-Michael Kühne. Mir ist das ehrlich gesagt völlig egal, wer da einsteigt. Der »Elbtower« ist und bleibt komplett überflüssig. Wir haben genug Büroflächen, wir haben genug Hotelflächen, und dazu steht das Ding an der falschen Stelle. Ob Kühne-Tower, Scholz-Tower oder Benko-Tower – wir brauchen den Turm nicht!

Der Rohbau hat bereits eine Höhe von rund 100 Metern erreicht. Wäre ein Rückbau denn jetzt noch denkbar?

Die Stadt hat immer erklärt, für alle Fälle sei vorgesorgt. Entweder werde jemand den Bau übernehmen oder den Rückbau auf eigene Kosten veranlassen. Mehr dazu kann ich hoffentlich sagen, nachdem der Senat meine Anfragen beantwortet hat.

Ihre Fraktion hat von Anfang an davor gewarnt, sich auf einen Mann wie Benko einzulassen. Wie kam es dazu, dass er vom Senat den Zuschlag erhalten hat?

Es ist wirklich unglaublich, dass die Stadt sich mit einem so windigen Investor eingelassen hat, der damals zum Beispiel schon einmal wegen Bestechung verurteilt worden war und gegen den noch weitere Vorwürfe wegen Korruption liefen. Dessen Holding im Steuerparadies Luxemburg angesiedelt ist. Da ergab sich schon die Frage: Wieso schließt die Stadt mit so einem einen Grundstückskaufvertrag? Da hätten doch alle Alarmglocken schrillen müssen. Es ließe sich selbstverständlich fragen, welchen Einfluss Benko in einer Stadt wie Hamburg hat, wo er in zentraler Innenstadtlage diverse Grundstücke besitzt. Ist das etwas, woraus diese Person vielleicht ein Druckpotential entfalten kann? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Sie haben in der Vergangenheit bereits von einem »Erpressungspotential« gesprochen.

Da an der Elbe, an den Norderelbbrücken, steht jetzt ein weithin sichtbarer, 100 Meter hoher Rohbau. Die Frage ist: Lässt man den Turm als Mahnmal stehen? Aber da werden die meisten Hamburgerinnen und Hamburger wohl eher sagen: Nein, das geht nicht, schon gar nicht an dieser prominenten Stelle, da muss weitergebaut werden. Das meine ich mit Drohpotential.

Der »Elbtower« war das letzte große Projekt, das der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister noch auf den Weg gebracht hat, bevor er nach Berlin ging. War das nicht auch Ausdruck einer gewissen Großmannssucht?

Der Begriff trifft es gut. Hamburg will ja immer als mondäne Metropole, als Weltstadt erscheinen und dazu passte das selbstverständlich, nach dem Motto: »Wir können auch einen superhohen Wolkenkratzer bauen.« Ich habe den »Elbtower« von Anfang an »Olaf-Scholz-Gedächtnisturm« genannt. Es ging ihm durchaus darum, ein Zeichen zu setzen. Für mich ist der Turm nur ein Mahnmal für kapitalistische Stadtentwicklung.