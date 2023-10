Peter Kneffel/dpa Daniel Halemba bei der konstituierenden Sitzung der AfD-Landtagsfraktion in Bayern (München, 18.10.2023)

Am Montag morgen meldeten die Behörden Vollzug: Der per Haftbefehl gesuchte, am 8. Oktober erstmals in den Bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba ist festgenommen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg mit. Der 22jährige und damit jüngste Abgeordnete des Landtags wurde gegen acht Uhr im Raum Stuttgart festgenommen. Gegen Halemba wird bereits seit einiger Zeit wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich laut Staatsanwaltschaft nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der dann über die Anordnung einer Untersuchungshaft befindet.

Am Freitag hatte die AfD-Fraktion selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege, aber keine Details genannt. Dass es sich um Halemba handelt, bestätigte später die Staatsanwaltschaft. Der AfDler war am Wochenende in seiner Würzburger Wohnung nicht angetroffen worden. Seit Erlass des Haftbefehls war er nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Sein Rechtsanwalt Dubravko Mandic wies die Vorwürfe in einer Mitteilung am Sonnabend zurück.

Halemba ist nach eigenen Angaben seit 2021 Mitglied der »Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg«, bei der es im September eine Hausdurchsuchung gegeben hatte. Der Grund dafür war ein Anfangsverdacht, dass sich im Haus der Burschenschaft Gegenstände mit Kennzeichen der NSDAP sowie Aufkleber und Schriften rassistischer Natur befinden könnten. Die sichergestellten Gegenstände seien mittlerweile nahezu komplett ausgewertet worden, erklärte ein Behördensprecher am Montag. Die Vorwürfe hätten sich erhärtet, die Auswertung von beschlagnahmten Datenträgern laufe noch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem gegen vier weitere Mitglieder der in Würzburg ansässigen Studentenverbindung.

Landtagsabgeordnete genießen grundsätzlich Immunität, die für ein Strafverfahren erst von der Landtagspräsidentin und den Vorsitzenden des Rechtsausschusses zeitweilig außer Kraft gesetzt werden muss. Diese greift allerdings erst mit der konstituierenden Sitzung, die erst am Montag nachmittag stattfand. Laut Staatskanzlei bedarf ein Verfahren, das vor dem Zusammentritt des Landtags eingeleitet wurde, keiner Genehmigung des Landtags.

Halembas Anwalt hat unterdessen den Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingeschaltet und einen Erlass auf eine sogenannte einstweilige Anordnung gestellt, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Antragsgegner seien die Staatsregierung und das Justizministerium. Der Verfassungsgerichtshof kann eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund dringend geboten ist.

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, hat die Festnahme Halembas scharf kritisiert. Sie bezeichnete die Vorwürfe als »einen herbeikonstruierten Haftgrund«. Diese Vorgehensweise ist durchaus interessant, denn eigentlich ist es bei der AfD Standard, sich von Mitgliedern, denen juristische Verwicklungen im Zusammenhang mit Neonazismus drohen, möglichst rasch zu distanzieren.

Halemba wird dem rechten Flügel der Rechtsaußenpartei zugerechnet. Im Interview mit der Main-Post bezeichnete er Björn Höcke als politisches Vorbild. Der 2001 in Polen geborene Halemba wurde nach Informationen des antifaschistischen Portals »Endstation rechts« im Umfeld der Höcke-Vertrauten Christina Baum politisch sozialisiert. Die AfD in Unterfranken hatte Halemba auf Platz zwei der Bezirksliste gewählt, was den Einzug in den Landtag erleichtert hatte. Um die Aufstellung hatte es allerdings Diskussionen gegeben. Eine mittlerweile aus der Partei ausgeschiedene Stadträtin berichtete von einer »Drohkulisse« von Burschenschaftern und Mitgliedern der »Jungen Alternative« bei den Versammlungen.