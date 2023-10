AP Photo Islamisten skandieren antisemitische Parolen auf dem Rollfeld des Flughafens von Machatschkala (29.10.2023)

Hunderte Islamisten sind am Sonntag abend in den Flughafen der Stadt Machatschkala in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan eingedrungen, um Jagd auf vermeintlich jüdische Insassen eines Flugzeuges aus Tel Aviv zu machen. Die Angreifer stürmten auf das Rollfeld und kletterten auf das Dach des Flughafens. Bei den antisemitischen Attacken wurden mehr als 20 Personen, darunter neun Polizisten, teils schwer verletzt, wie TASS berichtete. Unklar ist, ob unter den Verletzten auch Flugpassagiere sind. 150 Beteiligte der »Unruhen« seien identifiziert und 60 von ihnen festgenommen worden, meldete das Innenministerium in Moskau am Montag. Bereits am Sonnabend hatte ein islamistischer Mob ein Hotel im dagestanischen Chassawjurt umzingelt, in dem angeblich Flüchtlinge aus Israel untergebracht wurden.

Die dagestanische Führung hatte sich angesichts der israelischen Angriffe auf Gaza solidarisch mit den Palästinensern erklärt. Die islamische Geistlichkeit der Region stellte nach den Angriffen vom Wochenende klar: »Der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus.« Es sei »allgemein bekannt und offensichtlich«, dass die Attacken auf dem Flughafen »größtenteils das Ergebnis äußerer Einmischung seien«, erklärte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. »Schlechtmacher« hätten Bilder vom Leid in Gaza benutzt, um die Menschen in der muslimisch geprägten Kaukasusregion aufzuwiegeln.

Gründer des antirussischen Telegram-Kanals »Der Morgen Dagestan« mit über 60.000 Abonnenten, über den mit Angaben über Flugzeiten zu den antisemitischen Attacken aufgestachelt worden war, ist der in Kiew lebende frühere russische Duma-Abgeordnete Ilja Ponomarjow. Dieser Koordinator von teils aus Neonazis gebildeten russischen Freiwilligeneinheiten auf seiten der Ukraine behauptete laut AFP vom Montag, keine Verbindung mehr zu dem Kanal zu haben. Der arme Vielvölkerstaat Dagestan – Heimat des legendären Imam Schamil, der im 19. Jahrhundert den langjährigsten Widerstand gegen die russische Herrschaft anführte – bot ebenso wie die Kaukasusrepubliken Tschetschenien und Inguschetien auch in den letzten Jahrzehnten einen Nährboden für vom US-Geheimdienst unterstützte islamistische Aufstandsbewegungen gegen Russland.