Rund 230 Beschäftigte im italienischen »Motor Valley« haben am Montag einen Streik wegen der geplanten Schließung ihrer Autoteilefabrik begonnen. Der Konzern Marelli, der sich im Besitz des US-Fonds KKR befindet, will sein Werk in Crevalcore in der Region Emilia-Romagna schließen, das Teile von Verbrennungsmotoren für Autokonzerne wie Stellantis, Volkswagen und BMW herstellt. Angesichts des EU-Verkaufsverbots für neue Verbrennerautos ab 2035 sei das Geschäft »nicht mehr tragfähig«, begründete Marelli den Schritt. (Reuters/jW)