Roland Weihrauch/dpa Mit einer »Zivilklausel« verpflichten sich Bildungseinrichtungen auf zivile und friedliche Forschung (Düsseldorf, 11.7.2019)

Sie haben am Wochenende in Kassel einen Kongress zur sogenannten Zivilklausel abgehalten. Worum handelt es sich dabei?

Bei der »Zivilklausel« handelt es sich zunächst um eine Selbstverpflichtung einer Universität oder Hochschule, einer externen Forschungseinrichtung oder einem Unternehmen. An einer Universität besagt sie im Kern, dass die eigene ­Tätigkeit der Forschung und Lehre nach »friedlichen und zivilen Zwecken« auszurichten ist.

In der BRD gibt es etwa 70 bestehende Zivilklauseln bei Bildungseinrichtungen. Droht also deren baldige Abschaffung?

Nicht direkt. Es ist nicht so, dass man sie »von oben« außer Kraft setzen wollte. Das würde auch erst mal gar nicht gehen, weil es ein Angriff auf die Autonomie der Hochschulen darstellen würde. Diese haben sich in ihrer demokratischen Verfasstheit selbst die Zivilklauseln gegeben und in den Senaten abgestimmt. Das ist ­übrigens ein Produkt von Kämpfen kritischer Studierender, die vor rund zehn bis 15 Jahren die allermeisten der Klauseln an den Universitäten erkämpft haben. Man will viel mehr die Zivilklauseln »überdenken«. Bei den friedlichen und zivilen Zwecken von Forschung und Lehre soll nun die »zivile« Dimension herausgestrichen und die »friedliche« beibehalten werden. Aber was sie mit Frieden meinen, ist Krieg und bedeutet »Verteidigung« und Aufrüstung. Unsere Bewegung steht für einen anderen, fortschrittlichen Frieden, der global ausgerichtet ist und keine Feindbildkonstruktion gegen Russland oder China forciert.

Bedroht ist momentan das fortschrittliche Wesen der Zivilklausel. Daher fordern wir Universitäten, die demokratischer und nicht auf Drittmittelforschung gebürstet sind. Die Wissenschaftsfreiheit muss in dem Sinne ernstgenommen werden, dass statt eines exorbitanten Rüstungshaushalts Gelder in die sozialen Bereiche und damit auch in den Bildungshaushalt fließen. Momentan führt der Kriegshaushalt zu Sozialabbau.

Ein Vortrag am Sonnabend trug den Titel »Hochschulen zwischen Zeitenwende und Zivilklausel«. Welchen Zusammenhang sehen Sie?

Seit der sogenannten Zeitenwende stehen die Verpflichtungen zur zivilen und friedlichen Forschung zunehmend unter Druck. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger von der FDP, macht keinen Hehl daraus, dass sie Forschung und Wissenschaft in Deutschland gerne nach dem Vorbild der militärisch-universitären Komplexe in den USA oder Israel ausrichten würde. Die Klauseln sind bisher Schranken für Militär- und Rüstungsforschung und die Akteure, die dahinterstecken. Also Rüstungsmonopole, die von den Milliarden der »Zeitenwende« und dem neuen Rüstungshaushalt, der beispiellos in der Geschichte der BRD ist, profitieren. Diese Unternehmen haben ein Interesse daran, dass die Gelder unter anderem in die Forschung fließen, weil Aufrüstung nicht ohne Wissenschaft funktioniert. Die Zivilklausel ist dabei ein Hindernis.

Wer hat den Kongress organisiert, und was war das konkrete Ziel der Veranstaltung?

Finanziert wurde die Veranstaltung von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der Bertha-von-Suttner-Stiftung. Organisiert haben vor allem kritische Studierenden aus der Friedensbewegung und aus linken Gruppierungen.

Auf dem Kongress haben wir Diskussionen darüber geführt, wie wir in Zukunft als Bewegung agieren wollen. Wir haben es geschafft, am Samstag und Sonntag bis zu 50 Studierende und Lehrende zu uns nach Kassel zu bringen und zwei Tage intensiv darüber zu sprechen, was wir in den kommenden Monaten vorhaben.

Was planen Sie denn für die nächste Zeit?

Wir wollen auch im Frühjahr wieder einen Kongress veranstalten, um das, was wir an diesem Wochenende besprochen haben, zu vertiefen und in der Folge in Aktion zu treten: für friedliche Universitäten in der gesamten Bundesrepublik.