Mohammed Abu Elsebah/dpa Aus den Trümmern gerettet, 1.000 weitere werden noch darunter vermisst (Gaza-Stadt, 25.10.2023)

Die Zahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Palästinenser ist am Montag nach offiziellen Angaben auf mindestens 8.306 gestiegen, darunter 3.457 Kinder und Jugendliche. Die Zahl der in nur drei Wochen im Gazastreifen getöteten Kinder übertrifft nach Angaben der Organisation Save the Children die jährliche Zahl der getöteten Kinder in allen Konfliktgebieten der Welt seit 2019. Unter Verweis auf die Gesundheitsministerien in Gaza und Israel wurden demnach seit dem 7. Oktober mindestens 3.195 Kinder im Gazastreifen, 33 im Westjordanland und 29 in Israel getötet.

Israelische Truppen und Panzer haben ihren am Freitag begonnenen Bodenkrieg gegen die abgeriegelte Enklave ausgeweitet und am Montag Gaza-Stadt von zwei Seiten angegriffen. Die Truppen seien nach Angaben des Informationsministeriums in Gaza zum Rückzug gezwungen worden, nachdem sie bis zur Salah-Al-Din-Straße vorgedrungen waren, die den nördlichen und den südlichen Gazastreifen verbindet. Die Einwohner des Nordens sind mehrfach aufgefordert worden, sich zu »ihrer eigenen Sicherheit« in den Süden Gazas zu begeben. Allein im Al-Kuds-Krankenhaus in Gaza-Stadt werden Hunderte Patienten medizinisch sowie weitere 12.000 Vertriebene mit dem Nötigsten versorgt. Die Evakuierungsaufforderung an das Hospital bezeichnete die WHO als »zutiefst beunruhigend«. Die russische Agentur TASS meldete am Montag, dass Israel darüber hinaus alle internationalen Medienvertreter dazu aufforderte, den nördlichen Teil des Gazastreifens sofort zu verlassen.

Weitere Gefechte wurden von dort aus Beit Lahia gemeldet. Die Al-Kassam-Brigaden teilten mit, dass sie israelische Fahrzeuge nordwestlich der Stadt mit Mörsergranaten beschossen hätten. »Unsere Pflicht heute ist es, zu kämpfen und zu kämpfen«, verkündete der Islamische Dschihad in einer Erklärung und fügte hinzu, dass jetzt nicht die Zeit für einen Waffenstillstand sei. Der Raketenbeschuss »in Reaktion auf die Angriffe auf Zivilisten« aus dem Gazastreifen auf Israel wurde auch am Montag fortgesetzt, in Jerusalem gab es nach Armeeangaben Raketenalarm.