Hörspieloverkill

IMAGO/Pond5 Images Ach, wenn es mich doch gruselte: Halloween-Vorbereitungen

Schon Caesar wusste: Die BRD in ihrer Gesamtheit ist in drei Teile aufgeteilt, deren einen die Protestanten bewohnen, die am Reformationstag frei haben, einen anderen die Katholiken, die an Allerheiligen nicht arbeiten müssen, und den dritten aufgebrezelte Monster, die genau zwischen diesen Feiertagen satanische Verse hervorstoßend Gotteskinder ausplündern. Aus irgendeinem verborgenen Grunde bekommen heuer die Rechtgläubigen an ihrem Feiertag am Mittwoch von den deutschen Dampfradios gleich sieben interessante Lesungen und Hörspiele kredenzt, an denen natürlich auch Ketzer und Kürbisköpfe naschen können:

»Das Spinnennetz« von Joseph Roth, erster von acht Teilen, gelesen von Ulrich Matthes (Diogenes 2009, Mi., 9 Uhr, MDR Kultur); »Radau um Kasperl«, neuere Inszenierung des legendären Hörstücks von Walter Benjamin (SWR/MDR 2018, Mi., 14.05 Uhr, SWR 2); »Die vierzig Tage des Musa Dagh«, Zweiteiler mit zwei Kapiteln des Romans von Franz Werfel SWR/NDR/HR 2015, Mi., 18.20 Uhr, Fortsetzung So., 18.20 Uhr, SWR 2); »Das Gespenst von Canterville«, die Gaudi in Gänze gelesen von Benno Schulz (WDR, Mi., 20.04 Uhr, WDR 5); »Als Mr. Wallace nach Hause kam«, antikes Kriminalhörspiel nach einem populären Mordfall, der nie aufgeklärt wurde (HR 1965, Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur); »Draußen vor der Tür«, Originalinszenierung der Geschichte von Wolfgang Borchert (NWDR 1947, Mi., 21 Uhr, NDR Kultur); »Wirtschaftskomödie« von Elfriede Jelinek, erster von sechs Teilen (BR/Deutschlandradio Kultur 2015, Mi., 22.03 Uhr, DLF Kultur).

Das kommt nach dem Binge-Höring aller Heiligen im Radio: Ein Feature über den Musikkabarettisten Thomas Prosperi, der nach dem Konzept »Deutsch ist Dada« Flüchtlingen Tomanisch sprekken beibringt (Do., 15.05 Uhr, SWR 2). »The Sick Bag Song«, also das »Kotztütenlied«, ein Tourtagebuch von Nick Cave, vertont vom Duo Tarwater und gesungen von Tilda Swinton (Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Das »Bayerische Feuilleton« behandelt den »Hitler-Putsch 1923« (BR 2023, Sa., 8.05 Uhr und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Der Österreichische Rundfunk hat vor mehr als 50 Jahren den Arthur-Schnitzler-Monolog »Leutnant Gustl« radiogerecht vervielstimmt, der dem Autor nach dem Erscheinen an Weihnachten 1900 den kakanischen Offiziersrang kostete (ORF 1967, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Vom »Jazzfest Berlin 2023« übertragen live die ARD-Kulturradios bundesweit Konzerte und Gesprochenes, zum Teil auch noch nach Mitternacht (Sa., 20 Uhr). »Aktuelle Büchertips für Kinder«, zum Reinschmecken angelesen, bringt »Mikado« an diesem Wochenende (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). Felix Lehmann hat den Patricia-Highsmith-Roman »Die gläserne Zelle« neu aufgenommen, in dem ein Verbrechen der Strafe folgt, nicht andersherum, und das zu Recht (NDR/SRF 2023, Ursendung, So., 19.03 Uhr, NDR Kultur). Wer ohnehin schon deprimiert ist, dem sei ein Hörlöffel Humor empfohlen. In der »Contra«-Ausgabe »40 Jahre Kabarett Niedermair« werden Highlights aus vier Jahrzehnten Satiretheater in der Wiener Lenaugasse vorgespielt (So., 19.05 Uhr, Ö 1).

Zum Schluss zu Professor von Dusen. Der bestieg 1902 einen Dampfer nach New York. Warum? Weil der Dusenantrieb noch nicht erfunden war und in der Metropole am Hudson ein Bösewicht die Leute aussaugte, was damals noch geahndet wurde. Die ganze Story in »Professor van Dusen und der Vampir von Brooklyn«, einer Originalfolge der berühmten Hörspielreihe von Michael Koser (RIAS Berlin 1985, Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur).