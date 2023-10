EZB verschiebt Debatte über frühes Ende der Anleihekäufe

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich Insidern zufolge darauf verständigt, Gespräche über ein Ende der Anleihekäufe auf Anfang 2024 zu verschieben. Über die Mindestreserveanforderungen für Geschäftsbanken soll zudem nur im Rahmen einer im Frühling 2024 anstehenden Rahmenüberprüfung beraten werden, wie zwei mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Manche Experten hatten erwartet, dass die EZB bereits am Donnerstag auf ihrer auswärtigen Sitzung in Athen die Beratungen darüber starten wird, ob sie die Reinvestition im Rahmen des Anleihenkaufprogramms PEPP vorzeitig beenden will. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte jedoch nach dem Zinsbeschluss, das Thema sei auf dem Treffen nicht diskutiert worden. (Reuters/jW)