M. Kornmesser/ESO/dpa Supermassereich. Künstlerische Darstellung des Schwarzen Lochs in der Galaxie Messier 87

Die Neuigkeit ist mittlerweile vier Wochen her, doch für das Universum ist solch ein Zeitraum nicht mal ein Wimpernschlag lang: ein Schwarzes Loch, das sich um die eigene Achse dreht. Konkret handelt es sich um das Schwarze Loch in der Galaxie Messier 87 (M 87), die etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt liegt. Ein internationales Team um den chinesischen Wissenschaftler Yuzhu Cui publizierte am 27. September 2023 im Fachjournal Nature eine Studie, in der sie Radiowellen in einem Zeitraum von 22 Jahren mit mehr als 20 Teleskopen auswerteten. Aus der »Erwartung«, dass sich das Schwarze Loch dreht, wurde nun »Gewissheit«, wurde Kazuhiro Hada in einer Mitteilung zitiert. Die Entdeckung ist nicht nur ein weiterer Schritt, die mystischen Objekte besser zu verstehen, sondern sie bestätigt auch die Allgemeine Relativitätstheorie Albert Einsteins.

Da Schwarze Löcher für das menschliche Auge unsichtbar sind, kann man sie nur indirekt beobachten. Da nichts seiner Gravitation entkommen kann – auch nicht Licht –, ist es nur möglich, deren Schatten und die sichtbare Materie um deren Akkretionsscheibe zu beobachten. Im Zentrum der Beobachtung des Schwarzen Loches in M 87 standen sogenannte Jets, das heißt Gasströme, die das Loch ausstößt. Da diese nicht starr sind, sondern ihre Winkel ändern, wollte man in Erfahrung bringen, ob das Loch an sich der Auslöser dafür sei. Das Ergebnis: Es dreht sich doch! Das Team konnte ermitteln, dass sich der Winkel der Jets alle elf Erdenjahre um elf Grad ändert, das heißt, seine Richtung ändert. Wie die Forscher betonen, geschehe das immer dann, wenn sich die Pole des Schwarzen Lochs und das Magnetfeld überschneiden. Dass das nur alle elf Jahre geschehe, deute auch darauf hin, dass in der Vergangenheit »etwas Gewaltiges passiert« sein müsse, meint Ziri Younsi, Astrophysikerin am University College in London.

Das Schwarze Loch in M 87 ist mit 6,5 Milliarden Sonnenmassen als supermassereiches Schwarzes Loch ein eher kleiner Kandidat. Zwar ist es deutlich massereicher als Sagitta­rius A* in unserer Galaxie, das 4,7 Millionen Sonnenmassen hat; mit sogenannten ultramassereichen Schwarzen Löchern kann es allerdings nicht mithalten. Wenn ein Schwarzes Loch zehn Milliarden Sonnenmassen überschreitet, wird es als ultramassereich kategorisiert. Darunter fallen unter anderem Abell 1201 mit 32,2 Milliarden Sonnenmassen, das im März 2023 dabei fotografiert wurde, wie es eine ganze Galaxie »krümmte«. Die bisher beobachteten massereichsten Schwarzen Löcher befinden sich in TON 618 mit 66 Milliarden und in Phoenix A mit vermuteten 100 Milliarden Sonnenmassen. Dieser Vergleich soll verdeutlichen, dass selbst das für uns unglaublich gigantische Schwarze Loch in M 87 nur ein kleiner Vertreter seiner Klasse ist. Das bedeutet aber auch: die entsprechende erkennbare Materie um die Akkretionsscheibe ist ebenso massiver wie auch die »Jets«. Dass das Schwarze Loch in M 87 noch größer wird, ist dabei nicht ausgeschlossen: Je mehr Materie ein Loch schluckt, desto massereicher wird es.

Doch was hat das nun mit Albert Einstein und seiner Allgemeinen Relativitätstheorie zu tun? Als 2019 das erste Bild des Schwarzen Loches in M 87 veröffentlicht wurde – das erste Bild eines Schwarzen Loches überhaupt –, stand für Astronomen die Frage im Raum, was für eine Kraft die Richtung der »Jets« beeinflussen kann. Im Jahr 1918 sagten der österreichische Mathematiker Josef Lense (1890–1985) und der österreichische Physiker Hans Thirring (1888–1976) einen physikalischen Effekt vorher, der von der Allgemeinen Relativitätstheorie abgeleitet wurde: eine Masse, die rotiert, rotiert sowohl den Raum als auch die Zeit. Durch die Beobachtung, dass die Rotationsachse der Akkretionsscheibe nicht mit der Spinachse des Schwarzen Lochs in M 87 übereinstimmt, bestätigt den sogenannten Lense-Thirring-Effekt im Besonderen und die Allgemeine Relativitätstheorie Albert Einsteins im Allgemeinen.

Doch auch der deutsche Astronom Karl Schwarzschild (1873–1916) wies auf das Phänomen der Raumzeitkrümmung hin. Nach ihm wurde eine theoretische Grenze benannt, nach der nichts mehr sichtbar ist. Bei einem Schwarzen Loch bezeichnet der Schwarzschildradius (auch als Ereignishorizont bekannt) eine theoretische Grenze, hinter der selbst Licht nicht mehr herauskommen kann, da die Gravitation des Lochs zu stark ist.

Je mehr Daten wir von den uns bekannten Schwarzen Löchern erhalten, desto besser können wir sie verstehen, wenngleich sie weiterhin ein großes Mysterium bleiben. Nach der Veröffentlichung des ersten Bildes von M 87 meinte Luciano Rezzolla, Professor der Theoretischen Physik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, dass die Existenz von Schwarzen Löchern sowohl »eine Quelle der Besorgnis« als auch »der Inspiration« sein könne. Wenngleich man weiterhin mit Konsequenzen einer Singularität oder des Ereignishorizonts zu kämpfen habe, sei es wichtig, Ergebnisse und Beobachtungen festzuhalten und zu analysieren, was plausibel sei und was nicht.