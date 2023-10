Sina Schuldt/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz bekam von der IG Metall am Dienstag »zur Erinnerung« ein solches Brückenmodell überreicht

Seit Monaten streitet die Ampelkoalition über den Industriestrompreis. Jetzt hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) eine Strategie vorgelegt, in der er sich erneut klar für die Subventionierung energieintensiver Industrien ausspricht.

Der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis begrüßte am Mittwoch gegenüber dpa dieses »klare Bekenntnis zum Brückenstrompreis«. »Denn um die Deindustrialisierung der energieintensiven Industrien aufzuhalten und die Transformation hin zu Klimaneutralität zu schaffen, brauchen wir den sehr dringend«, so Vassiliadis. Überhaupt enthalte Habecks am Dienstag vorgestelltes Papier gute Ansätze, um den Standort Deutschland zu stärken und den klimaneutralen Umbau der Industrie schneller voranzutreiben, meinte der Gewerkschafter.

Konkret stellte der Wirtschaftsminister ein Bündel verschiedener Maßnahmen vor. Unter anderem will er die CO2-Speicherung in der BRD erlauben, plant weitere Förderprogramme für den »grünen« Umbau von Großkonzernen und Mittelstand und will Fachkräfte mit neuen »Anreizen« dazu bringen, länger zu arbeiten.

Um das alles zu finanzieren, will der Wirtschaftsminister die Schuldenbremse reformieren. Die FDP lehnt Habecks Pläne deshalb strikt ab, auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dazu bisher skeptisch geäußert. Beim Gewerkschaftstag der IG Metall am Dienstag bekannte er sich ausdrücklich nicht zum Industriestrompreis.

Auch Teile der Wirtschaft lehnen die Subvention ab. So warnt etwa der Verband der Familienunternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen. »Wir müssen den Strom für alle billiger machen«, spricht sich auch »Arbeitgeber«-Präsident Rainer Dulger gegen einen Industriestrompreis aus.