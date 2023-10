Wirtschaftsminister Habeck legt Industriestrategie vor

Carsten Koall/dpa

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat eine Reihe von Maßnahmen vorgelegt, mit denen das Industriekapital in der Bundesrepublik mittels Subventionen durch die Krise gerettet werden soll. Ziel sei es Habeck zufolge, die Industrie »in ihrer ganzen Vielfalt« zu erhalten, vom Weltkonzern bis zum Kleinbetrieb, sagte der Grünen-Politiker in einem am Dienstag vorgelegten »Strategiepapier«. Dafür müsste auch die »Schuldenbremse« genannte Investitionssperre im Grundgesetz überdacht werden. Mit Finanzminister Christian Lindner (FDP), der ideologisch fest von der Notwendigkeit jener Regelung überzeugt ist, war der Aufschlag nicht abgesprochen.

Habecks Strategie ist offenbar eine rein angebotspolitische. Die deutsche Wirtschaft habe eine gute Struktur, aber aktuell schlechte Bedingungen, sagte Habeck. Enorm unter Druck gesetzt sei die Industrie durch mehrere Faktoren: die teure, aber notwendige Transformation zu einer CO₂-neutralen Industrie, vernachlässigte Infrastruktur, mangelnde Digitalisierung und viel Bürokratie. In den nächsten vier Jahren seien Steuersenkungen für die Kapitalseite im Umfang von 50 Milliarden Euro geplant, heißt es im Papier. Ein staatlich rabattierter Industriestrompreis soll stromfressende Industrieunternehmen davon abhalten, Standorte im Bundesgebiet zu schließen.

In der Strategie des Ministers kommt die Bevölkerung vor allem als Arbeitskräftereservoir für die Industrie vor. Wer das notwendige Renteneintrittsalter erreicht, aber dennoch weiter lohnarbeiten geht, soll etwa den Unternehmensanteil zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung direkt ausbezahlt bekommen. »Alternativ dazu wäre ein steuerlicher Freibetrag für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte oberhalb der Regelaltersgrenze denkbar«, heißt es in dem Dokument. Auch zugewanderte Arbeitskräfte seien wichtig, stellt Habeck darin fest. Werktätige ohne deutschen Pass könnten durch ihre Anstellung einen Status als geduldete Ausländer erhalten.

Wann die Bundesregierung eine Entscheidung über seine Industriestrategie treffe, sei jedoch offen. (dpa/jW)