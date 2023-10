Zhuhai. Die brasilianische Tennisspielerin Beatriz Haddad Maia hat die WTA Elite Trophy in Zhuhai/China gewonnen. Die ab Montag 11. der Weltrangliste setzte sich am Sonntag in einem engen Finale mit 7:6 (13:11), 7:6 (7:4) gegen die Chinesin Zheng Qinwen durch und holte ihren ersten Titel bei dem Event mit einem Gesamtpreisgeld von 2,4 Millionen US-Dollar. Die Siegerin erhielt davon knapp 600.000 US-Dollar. Haddad Maia gewann zusammen mit ihrer russischen Partnerin Weronika Kudermetowa auch die Doppelkonkurrenz der Veranstaltung.

Die zum sechsten Mal ausgetragene WTA Elite Trophy ist ein Wettbewerb für die zwölf in der Einzelweltrangliste bestplazierten Spielerinnen, die sich nicht für die WTA Finals der Top acht des Rankings qualifiziert haben. Die WTA Finals der besten Acht finden ab Montag in Cancún/Mexiko statt. (jW)