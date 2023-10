Gonzalo Fuentes/REUTERS Die lebende Legende: Südafrikas Kapitän Siya Kolisi küsst den »Webb Ellis«-Cup

Sie sind das Team der hauchfeinen Unterschiede: Nachdem die südafrikanische Nationalmannschaft im Rugby Union bereits die beiden K.-o.-Spiele im Viertel- und Halbfinale gegen Frankreich (29:28) und England (16:15) jeweils mit nur einem Punkt Vorsprung gewonnen hatte, genügte den »Springboks« am Samstag abend auch im WM-Finale im Stade de France bei Paris nur ein Punkt Vorsprung zum Sieg.

Mit 12:11 schlugen sie die leicht favorisierten »All Blacks« aus Neuseeland. Südafrika sicherte sich so den vierten WM-Titel seit 1995, als das Land nach dem Ende der Apartheid erstmals an einer WM teilnahm und auch gleich seinen ersten Titel gewann. Der Gegner damals: ebenfalls die »All Blacks«. Südafrika ist nach Neuseeland (2011 und 2015) nun auch das zweite Team, das seinen Titel verteidigen konnte.

Auf aufgeweichtem Platz im kalten Pariser Regen lieferten sich die beiden Teams ein dramatisches Auf und Ab. Und es war die Partie zweier Mannschaftskapitäne, die das Schicksal ihres jeweiligen Teams maßgeblich bestimmten. Während Südafrikas erster schwarzer Mannschaftskapitän, der Dritte-Reihe-Stürmer Siya Kolisi, nach 80 Spielminuten zum zweiten Mal binnen vier Jahren den »Webb Ellis«-Cup entgegennehmen durfte, vergoss sein Gegenpart Sam Cane — ebenfalls in der dritten Sturmreihe tätig — bittere Tränen der Enttäuschung und Reue.

Cane war der tragische Held des Abends, nachdem er nach Foul gegen den Kopf von »Center« Jesse Kriel (27. Spielminute) zunächst mit gelber Karte für zehn Minuten vom Platz musste. Ein unabhängiges Gremium aus Videoschiedsrichtern — das im sogenannten »Bunker« nichts vom Spielverlauf mitbekommt und lediglich die strittige Szene bewertet — stufte die Karte noch auf Rot hoch. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Neuseeland stand fortan mit nur noch 14 Spielern auf dem Platz. Canes Rote war die erste überhaupt in einem WM-Finale.

Bei den »All Blacks« lief es aber von Beginn an nicht richtig rund. Der aufgrund der Witterung glitschige Ball kam dem schnellen Lauf- und Passspiel der Neuseeländer alles andere als entgegen. Und dann zeigten sich die Neuseeländer auch noch ungewöhnlich undiszipliniert. Bereits in der zweiten Spielminute musste Shannon Frizell mit gelber Karte zehn Minuten vom Platz. Der »Blindside-Flanker« hatte sich an einem umkämpften »Ruck« (offenes Gedränge) auf das Bein von Weltklasse-»Hooker« Mbongeni Mbonambi fallen lassen und dabei dessen Knie verdreht. Mbonambi musste anschließend gegen Deon Fourie ausgewechselt werden — so früh im Spiel ein herber Verlust für die »Springboks«.

Den fälligen Straftritt verwandelte »Fly Half« Handré Pollard, der für seinen kräftigen und zugleich feinen Fuß bekannt ist, zur 3:0-Führung für Südafrika. Doch so ganz ohne Drama ging auch das nicht ab. Der Ball flog an den linken Innenpfosten und prallte von dort doch noch durch die Malstangen. Zehn Minuten später erhöhte Pollard nach erneutem Straftritt den Spielstand auf 6:0, Neuseelands »Fly Half« Richie Mo’unga verkürzte nach Straftritt auf 6:3 (17.), bevor Pollard mit seinem Eisenhuf aus gut 50 Metern Entfernung aus linker Position einen »Penalty« souverän zur 9:3-Führung verwandelte. Im offenen Spiel neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld. Immer wieder versuchten die Spielmacher, mit hohen Kicks das eigene Angriffsspiel zu beleben, was aber meist misslang. Einen entscheidenden Durchbruch konnte keine Mannschaft verbuchen. Südafrika versuchte es dann mit einem »Drop Goal«-Versuch (32.), doch »Full Back« Damian Willemse scheiterte unter erheblichem Druck an der neuseeländischen Verteidigung.

Nach weiteren Straftritten für beide Seiten, die von Pollard (34.) und Mo’unga (38.) verwandelt wurden, ging es mit 12:6-Führung für Südafrika in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff musste dann »Springboks«-­Kapitän Kolisi nach Foulspiel gegen den Kopf von Ardie Savea mit gelber Karte vom Platz. Doch anders als bei Canes Foulspiel gegen Kriel, ging ­Kolisi gebückter zum »Tackling«, traf mit seiner Schulter erst die von Savea, bevor auch dessen Kopf getroffen wurde. Für die Referees im »Bunker« kein rotwürdiges Foul. Eine knappe, aber nachvollziehbare Entscheidung.

Für zehn Minuten spielten beide Teams mit jeweils 14 Mann. Die Parität konnte Neuseeland, das sich immer mehr Spielanteile eroberte, nicht nutzen. In der 58. Spielminute war es dann aber so weit für Neuseeland: »Full Back« Beauden Barrett legte den einzigen Versuch der Partie zum 11:12, nachdem »Wing« Mark Tele’a gleich drei Südafrikaner ausgetanzt hatte und auf engstem Raum in eine Lücke vorstieß. Zwar konnte er kurz vor dem Malfeld zu Fall gebracht werden. Mit einem Pass in höchster Not setzte er aber noch Barrett zum Versuch in Szene. Mit dem anschließenden Erhöhungskick hätte Neuseeland in Führung gehen können, doch Mo’unga verzog aus schwieriger Position deutlich.

In der 73. Minute spielte »Wing« Cheslin Kolbe einen absichtlichen Vorball und beraubte Neuseeland damit eines Angriffs aus aussichtsreicher Position. Kolbe musste mit Gelb vom Platz, »Center« Jordie Barrett vergab den fälligen Straftritt aus knapp 50 Metern. Es war die letzte Chance auf einen Sieg für Neuseeland.

Bereits am Freitag hatte England das Spiel um Platz drei gegen Argentinien mit 26:23 (Halbzeitstand 16:10) gewonnen. Englands Kapitän und Spielmacher Owen Farrell allein steuerte 16 Punkte mit dem Fuß bei, indem er zwei Erhöhungen und vier Straftritte verwandelte. Dennoch wurde er wiederholt von »Freund und Feind« im Publikum ausgepfiffen, weil er wiederholt Entscheidungen vom australischen Referee Nic Berry kritisierte — im Rugby ein No-Go. Tragische Figur im argentinischen Spiel war »Fly Half« Nicolás Sánchez, der in der 75. Minute mit seinem ersten bei dieser WM vergebenen Straftritt den Ausgleich und damit eine mögliche Verlängerung verpasste. Die nächste WM steigt im September und Oktober 2027 in Australien. Dann mit einem um vier Teams auf 24 Teilnehmer erweiterten Feld, wie der Weltverband World Rugby in der vergangenen Woche mitteilte.