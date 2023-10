Einheit und Widerspruch

Eine Sonderausgabe des Theorie- und Diskussionsblattes der österreichischen Partei der Arbeit (PdA) widmet sich der Geschichte der kommunistischen Bewegung in Österreich ab 1918. Tibor Zenker schreibt über die Parteigründung und die Zeit bis zum Ende der Demokratie. Matthias Schneider widmet sich der Illegalität. Otto Bruckner und Zenker steuern gemeinsam zwei Kapitel zur KPÖ nach 1945 bei. Zwei abschließende Kapitel behandeln den österreichischen Anteil an der kommunistischen Weltbewegung sowie die kommunistischen Jugendorganisationen. Von aktuellerem Interesse sind die Rückschau auf die Entwicklungen, die 2005 zur Gründung der Kommunistischen Initiative (KI) als Vorgängerorganisation der PdA führten, sowie die Debatten mit der erfolgreichen KPÖ Steiermark, die, ebenso wie die KI, lange in Opposition zur Bundes-KPÖ stand, sowie die Darstellung des Bruchs mit der Kommunistischen Jugendorganisation (KJÖ). (dr)

Einheit und Widerspruch. Theoretisches und Diskussionsorgan der Partei der Arbeit Österreich, Sonderausgabe September 2023, 96 Seiten, 5 Euro, Bezug: Drorygasse 21, 1030 Wien, Österreich, Mail: pda@parteiderarbeit.at

Mieterecho

Schwerpunkt im aktuellen Heft des Mieterechos ist die Eigenbedarfskündigung als »latente Bedrohung«. Andrej Holm schreibt über die Gefährdung der »Mieterstadt Berlin« durch den wachsenden Einsatz dieses Instruments der Eigentümer zur Verdrängung von Mietern. Rainer Balcerowiak fordert das Verbot von Eigenbedarfskündigungen. Andrea Wiedemann nimmt Suizide und Erkrankungen wegen Wohnungsverlust in den Blick. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 436, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckern­str. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de, auch als ­Download über www.bmgev.de