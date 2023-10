Rolf Kremming/imago Bolle brennt: Journalisten besichtigen unter Polizeischutz am 1. Mai 1987 in Kreuzberg Schäden

Unwiderstehlich war sie: die Sogwirkung Westberlins in den 80er Jahren. Für Außenseiter und Ausgestoßene allemal. Wie für Bernd Heidbreder, den es 1986 in die »Frontstadt« verschlug. In Köln machte der Mittzwanziger als Kneipier Pleite und wurde fortan vom Finanzamt geplagt. Freunde aus seiner Gruftieszene waren längst in den drei Westsektoren Berlins, dem Hotspot »düsterer Geister«.

Ein »Neuanfang war fällig«, erzählt Heidbreder in seiner eben erschienenen Autobiographie »Aus der Zwischenwelt«. Zunächst kam der aus einer »kleingestrickten Arbeiterfamilie« Stammende in einem abbruchreifen Mietshaus in der Ratiborstraße im Kreuzberger Wrangelkiez unter – in der Phase nach der ersten Welle autonomer Instandbesetzer zu Beginn der 80er. Vielerorts standen Wohnungen leer. Wohnraum aneignen, damals recht simpel. Mittels Abzieher den Schließzylinder der Tür knacken, neuen Zylinder einbauen, die vier Wände halbwegs bewohnbar machen, und Miete an den Hauseigentümer überweisen. Akzeptierte dieser den Zahlungseingang für die Bruchbude stillschweigend, erlangten Neubewohner einen legalen Status. Undenkbar heute.

Ein paar Monate später, im Frühjahr 1987, »schwante« Heidbreder erstmals, »in was für ein Nest« er da geraten war. Der Auslöser: Proteste gegen die drohende Räumung des selbstverwalteten Kinderbauernhofs in der Adalbertstraße, direkt an der Mauer. Ein aktivistischer Haufen machte sich am Bauzaun zu schaffen, Anwohner strömten herbei; kurz, Rabatz im Quartier. Mittenmang: Heidbreder. »Ich gehörte jetzt dazu.«

Und sonst? Der Kühlschrank war leer, die Kasse klamm. Chronisch. Lebensmittel umverteilen, sprich klauen, irgendwann eine Routineübung. Selbstbedienungsladen war der berühmt-berüchtigte »Bolle« am Görlitzer Bahnhof, der nach den Riots am 1. Mai 1987 in Schutt und Asche liegen sollte. Der Alltag in Heidbreders Umfeld wurde immer mehr »durchpolitisiert«, ein Plenum jagte das nächste. Der Neuwestberliner tauchte tief ins autonome Milieu ein. »Aber das Gefühl, dass ich mit dem Feuer spielte, ohne dafür gewappnet zu sein, ließ mich nicht mehr los.«

Das sollte sich in den kommenden Jahren ändern. Linksradikale Mobilisierungen gab es zuhauf, gegen die Weltbank-IWF-Tagung 1988 oder den Straßenterror von Nazis nach der »Wende«. Organisierte Militanz wurde nicht nur eine Option, sondern Praxis. Teils aus purem Selbstschutz. Heidbreder war aktiv im »Sportverein«, ein internes Synonym für eine auf Recherche spezialisierte, klandestine Antifagruppe. Die Mitglieder sammelten nicht nur Infos, sie trauten sich was. Beispiel: Einbruch in die Privatwohnung des »Nazirockers« Arnulf Priem am Gesundbrunnen. Andere »anschlags­relevante Themen« (Antirassismus, Internationalismus) kamen hinzu, inklusive Sabotageakte.

Aktionen mit Sachschaden, die Sachkunde voraussetzten. Dazu gehörte: fremde Karren kurzschließen zu können, die für einen »Geheimtrip« gebraucht wurden. Bevorzugtes Vehikel: ein VW-Bus T5. Wissen, was die »Vereinssportler«-Genossen überregional bei untergründigen Treffs weitervermittelten. Wichtig, um Kontaktnetze zu spinnen. Darüber schreibt Heidbreder, bisweilen handlungsanleitend. Bereitwillig auch über Reibereien, Rückzüge, Repressionen – und unerfüllte oder kaputtgegangene Liebesbeziehungen.

Mehr noch, der Autor bedient sich eines literarischen Kniffs, typographisch im Buch abgesetzt: Episoden aus einer Sphäre zwischen Fiktion und Realität; kleine, nebulöse Einspieler vom »Umherirren am Ufer des Totenflusses«. Samt allerlei bizarr-skurriler Dialoge beim Übergang zur Unterwelt, mit Raúl Castro und Hugo Chávez etwa.

Übrigens: Heidbreder ist einer der drei von »Das K. O. M. I. T. E. E.« Die militante Gruppe wollte Ostern 1995 – parallel zum »Autonomiekongress« an der TU Berlin – den baulich gerade vorbereiteten Abschiebeknast in Grünau sprengen. Das hat nicht geklappt; das Trio flog in flagranti auf, konnte vom Tatort fliehen, exilierte über Umwege nach Venezuela und erhielt dort politisches Asyl. »Aber das ist eine andere Geschichte«, schließt Heidbreder, der im Mai 2021 verstorben ist.