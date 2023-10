Panthermedia/imago Dampflokomotive der Erzbergbahn und lange geschlossener Gasthof im alten Bergbauort Vordernberg

Dass die steirische Landeshauptstadt Graz seit zwei Jahren mit Elke Kahr von einer kommunistischen Bürgermeisterin regiert wird, sorgt für anhaltendes internationales Medieninteresse. Dabei wird oft übersehen, dass es sich keineswegs um ein regional begrenztes Phänomen handelt. Weitere traditionelle KPÖ-Hochburgen gibt es vor allem in der Obersteiermark, in der Mur-Mürz-Furche, der alten krisengeschüttelten Industrieregion, in Städten wie Eisenerz, Kapfenberg, Knittelfeld, Leoben oder Mürzzuschlag. So fand die diesjährige Festveranstaltung, zum »Neutralitätsfeiertag«, zu dem die KPÖ den österreichischen Nationalfeiertag erklärt hat, am vergangenen Donnerstag denn auch in dem alten Bergbauort Vordernberg, unweit von Leoben, statt.

Nähert man sich Vordernberg von Süden her kommend, empfängt einen zunächst das sogenannte Anhaltezentrum, in dem Schubhäftlinge in alpiner Abgeschiedenheit auf ihre Abschiebung warten müssen. Die Bevölkerung Vordernbergs, die seit den 1960er Jahren von knapp 3.000 auf unter 1.000 Einwohner geschrumpft ist, hat sich diese Einrichtung, die durch Geldverschwendung und Fluchtversuche immer wieder in die Schlagzeilen gerät, bei einer Volksbefragung sogar ausdrücklich gewünscht. Die spektakuläre Erzbergbahn, bis in die 1970er eine Zahnradbahn, verkehrt heute nur mehr im Museumsbetrieb über die Passhöhe des Präbichl zum Erzberg, wo im größten Tagbau Mitteleuropas seit 1.300 Jahren Erz abgebaut wird. Die Geschichte der Vordernberger Eisenschmelzwerke endete bereits 1922 mit der Einstellung des letzten Holzekohleofens.

Die Gastronomie des montan­historisch bedeutenden Ortes wirbt indes heute um Pächter und weniger um Gäste. »Wir haben geschlossen. Vielleicht meldet sich doch noch ein Pächter«, empfängt etwa das Marktcafé die Einkehrwilligen. Lange geschlossen sind auch die altehrwürdigen Gasthöfe »Zum Radmeister« und »Zur Post«; nicht einmal der »Schabanack«-Imbiss (Pizza & Kebap) konnte sich auf dem Vordernberger Hauptplatz halten. Einzig der Gasthof »Schwarzer Adler«, wo während der spätherbstlichen Wildwochen in hervorragender Qualität und nicht ganz günstig vom Rehschnitzel bis zum Gamsgulasch auf den Teller kommt, was die steirischen Wälder zu bieten haben, hält noch die gastronomische Stellung. Alternativ könnten Besucher sich allenfalls noch »Am Schauplatz«, wie das Lokal direkt am Anhaltezentrum heißt, modern und ohne Flair, an Schnitzeln gütlich tun. Wenn sich die Nacht über Vordernberg senkt, wird es wirklich finster. Der improvisierte Tresen, der hinter einer offenstehenden Tür lockt, ist – wie zu befürchten stand – bloß ein privater Treffpunkt, Notwehr gegen das Wirtshaussterben.

Während in Wien, ausgerechnet auf dem Heldenplatz, am Nationalfeiertag wieder die ekelerregende jährliche Leistungsschau des Bundesheers, verbunden mit der »Angelobung von 1.000 Soldatinnen und Soldaten« stattfand – Hauptpreis bei den Gewinnspielen: ein Flug mit dem neuen Hubschrauber AW 169 »Lion« –, hielt die KPÖ Steiermark in den Vordernberger Barbarasälen mit einer Festveranstaltung unter dem Motto »Neutralität: wichtiger denn je!« dagegen. Auch wenn FPÖ-Chef Herbert Kickl sich neuerdings als Hüter der Neutralität zu inszenieren sucht und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Sonntagsreden seine Treue zur Neutralität beteuert, ist Skepsis angebracht. Regelmäßig und gezielt werden in den Mainstreammedien »Experten« aufgeboten, die gegen »Denkverbote« wie den NATO-Beitritt Österreichs, den Kickl-Vorgänger Jörg Haider noch gefordert hatte, auftreten. Auch in Österreich gilt: »Die Vernunft, die Stimmen, die Verhandlungen, Ausgleich und Frieden fordern, bleiben leise und werden übertönt.« Wie der Knittelfelder Stadtrat Josef Meszlenyi in seiner Festansprache in Vordernberg, umrahmt von Kampfliedern, die Iris Stern vortrug, ausführte. Er erinnerte an die »aktive Friedenspolitik« Bruno Kreiskys (ab 1958 Außenminister) und daran, dass die damals noch im Nationalrat vertretene KPÖ seit 1950 wiederholt Anträge, sich neutral zu erklären, eingebracht hatte, die von allen anderen Parteien abgelehnt wurden. Erst am 26. Oktober 1955 wurde die Neutralität von allen Parteien mit Ausnahme des FPÖ-Vorgängers VdU beschlossen.

Meszlenyi wies darauf hin, dass die »Aushöhlung der Neutralität« seit dem EU-Beitritt Österreichs immer mehr Form anzunehmen begonnen hat: »Während das österreichische Kapital und die Eliten sich zu Zeiten des Kalten Krieges mit der Neutralität arrangiert und durchaus Profit daraus geschlagen haben, ist sie ihnen heute lästig geworden. Ein Hindernis, wenn sie geopolitisch, als Juniorpartner der deutschen Monopole, mitspielen wollen. Darum betreiben sie die Aushöhlung, Umgehung und Abschaffung der österreichischen Neutralität, und keine Parlamentspartei setzt diesem Kurs etwas entgegen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Angriffe auf die Neutralität intensiviert. Es gibt ja auch wieder ein klares Feindbild.« Man verließ die Barbarasäle mit dem guten Gefühl, dass es mit der KPÖ in Österreich zumindest noch eine friedenspolitische Stimme der Vernunft gibt.