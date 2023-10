Der US-amerikanische Schauspieler Richard Moll ist tot. Bekannt wurde Moll mit der TV-Sitcom »Harrys wundersames Strafgericht«. Er sei am Donnerstag »friedlich« in seinem Haus im kalifornischen Big Bear Lake gestorben, teilte ein Sprecher der Familie der dpa mit. Er wurde 80 Jahre alt. In der Sitcom »Harrys wundersames Strafgericht« über ein Strafgericht in Manhattan spielte der über zwei Meter große Schauspieler den Gerichtsdiener Bull Shannon. Für die Rolle hatte er sich eine Glatze rasiert. Die Serie lief in den USA von 1984 bis 1992. (dpa/jW)