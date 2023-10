Fine Art Images/Heritage Images/imago Fjodor Schaljapin und Sergej Rachmaninow um 1890

Jeder Künstler braucht eine Muse. Der weltbekannte Komponist Sergej Rachmaninow fand im ebenfalls bejubelten Sänger Fjodor Schaljapin seine Anregung – und einen Seelenverwandten. Das Russische Haus in Berlin zeigt in der nur auf deutsch beschrifteten Ausstellung »Sergej Rachmaninow – Fjodor Schaljapin: Parallelen und Überschneidungen« Auszüge aus beider Lebensstationen. Beide wurden 1873 geboren, beide widmeten ihr Leben der Musik. Ihre Künstlerfreundschaft ist hier ebenso Thema wie der Zeitgeist jener Jahre, die das Fundament zur Moderne legten.

Rachmaninow wuchs in einem künstlerischen Umfeld auf. Seine Ähnlichkeit zu seiner Großmutter Sofja Alexandrowna ist auf den Kindheitsfotos frappierend. Und schon 1882 trat Sergej in das Konservatorium in Sankt Petersburg ein, von dem er allerdings später wegen schlechter Leistungen in den Allgemeinfächern verwiesen wurde. Ein Cousin vermittelte ihm Unterricht in Moskau. Als Examensarbeit verfasste Rachmaninow dort die einaktige Oper »Aleko«. Sie wurde am Bolschoi-Theater uraufgeführt und war auf Anhieb ein Erfolg.

Fjodor Schaljapin hingegen stammt aus einer Bauernfamilie und kam über Umwege ans Theater. Seine ausgeprägt dramatische Stimme in tiefer Lage war aber ein Alleinstellungsmerkmal. Das Publikum zeigte sich fasziniert wie nur selten. Paris, New York, London – der Bassist Schaljapin wurde zum Weltstar. Den Komponisten Rachmaninow, der auch als Dirigent und Pianist reüssierte, kannte Fjodor jedoch noch aus Moskau.

An der privaten Mamontow-Oper wie am Bolschoi brillierten die Freunde. Schaljapin sang den »Don Quixote«, Rachmaninow festigte sein Talent und eignete sich die »Technik des Dirigierens« an. In den Salons trafen die beiden auf Schriftsteller wie Tschechow, Tolstoi und Gorki. »Man müsste das Leben so einrichten, dass jeder Augenblick bedeutungsvoll ist«, diese Maxime stammt aus dem 1861 erschienenen Roman »Väter und Söhne« von Iwan Turgenjew. Sie könnte die heimliche Leitlinie von Rachmaninow und Schaljapin sein.

Wie stark sich die beiden gegenseitig verehrten, wie ihre Ehefrauen und Kinder in diese Verbindung hineinwuchsen, wie sie sich auf Reisen und Tourneen begegneten, ist in der Ausstellung zu sehen. Dass diese auf deutsch gehalten ist und eine Mission gegen die Ausgrenzung und Sanktionierung russischer Kultur darstellt, macht sie um so bedeutender: als Manifest der Freundschaft.