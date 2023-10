Carlo Allegri/REUTERS Nachlassendes Interesse an US-Schuldverschreibungen verunsichert Dollar-Imperium

In Washington herrscht Stress. Globale Konfliktherde – nach Kräften selbst geschürt – scheinen außer Kontrolle zu geraten. Das System aus Kongress, Weißem Haus, Pentagon, Notenbank (Federal Reserve System: Fed), Wall Street, Militärisch-industriellem Komplex und offiziell 18 Geheimdiensten zeigt Symptome der Abnutzung und Überforderung. Politisch sind die USA gespalten. Das Parteienkartell funktioniert nicht mehr richtig. Russland ist nach fast zwei Jahren alles andere als in die Knie gezwungen. Chinas Wirtschaft wächst weiter stärker als die eigene. Und nun droht im Nahen Osten ein Flächenbrand, der die Region zu entflammen und die Weltwirtschaft in eine extreme Krise zu führen droht.

Die Sanktionierer und Kriegstreiber wähnen sich weiter in einer Position der Stärke. Es gibt jedoch Zweifel, wie stabil diese noch ist. Anscheinend merken das auch Protagonisten des Systems. Dennoch verlässt sich das US-Machtkartell weiter auf seine militärische Macht. Navy, Army, Air Force oder Marine Corps stehen angeblich mit mehr als einer Million Bewaffneter bereit, jederzeit zu intervenieren. Das Militär unterhält weltweit mehr als 900 Stützpunkte – einige der größten davon in Deutschland. Hinzu kommen CIA, NSA und 16 weitere Geheimdienste, die dafür sorgen sollen, dass weltweit nichts anbrennt, was nicht anbrennen soll. Das kostet Unsummen und schlägt im offiziellen US-Budget mit mehr als 1.000 Milliarden Dollar (eine deutsche Billion) pro Jahr zu Buche. Und es wird mehr und mehr auf Pump finanziert.

Zahlen müssen das neben den US-Steuerbürgern alle Anleger und Konsumenten auf der Welt, die sich direkt oder indirekt des Dollars bedienen. Nach wie vor kaufen Personen, Unternehmen und Regierungen US-Schuldverschreibungen, genannt Treasury-Bonds (T-Bonds). Und nach wie vor nutzen Menschen weltweit die US-Währung als Valuta-Zahlungsmittel, weil sie fast überall akzeptiert wird – und sicher scheint. Doch jeder Kauf erhöht das Risiko der Überdehnung des Dollar-Systems.

T-Bonds geben das Schatzamt (Finanzministerium) oder auch die Notenbank Fed mit unterschiedlichen Laufzeiten aus. Ist die Nachfrage groß, gibt es weniger Rendite (Zinsen). Stockt der Verkauf, steigt diese. Faktisch ist der Dollar – und nicht das Militär – das Rückgrat des US-Imperiums. Und der ermöglicht es vor allem, die Schulden einfach mit dem Drucken weiterer Dollars zu begleichen. Das ist nicht beliebig zu steigern, ohne dass es unerwünschte Wirkungen zeigt. Selbst für die Administration gilt stets eine Schuldenobergrenze – weswegen Präsident Joseph Biden die Republikaner im Kongress umwerben lässt. Ohne deren partielle Zustimmung kann er diese Obergrenzen nicht erhöhen – und ein »Shutdown« droht: die Zahlungsunfähigkeit der US-Staatswesens.

Warnsignale musste das Schatzamt zuletzt mehrfach registrieren. Bei einer Anleiheauktion von 30jährigen Bonds erwies sich die Nachfrage Medienberichten zufolge als erschreckend gering. Das trieb nicht nur die Rendite deutlich nach oben, sondern verunsichert zugleich die Finanzwelt und ließ die Börsen abrutschen. Ähnliches geschah Anfang Oktober bei der Ausgabe neuer Bonds mit zehnjähriger Laufzeit. Insidern ist klar: Sollte dieser Trend anhalten, gerät das System in Gefahr.

Denn die offizielle Staatsverschuldung der USA ist gigantisch. Von 2021 zu 2022 erhöhte sich das Defizit um etwa 1.500 Milliarden auf insgesamt rund 31.000 Milliarden (31 deutsche Billionen) Dollar. Für dieses Jahr rechnen Finanzmedien mit einem Anwachsen der Verbindlichkeiten auf fast 33.000 Milliarden. Es ist die nominell höchste Verschuldung weltweit. Und eine Zeitbombe für die Weltwirtschaft.

In der spielt die US-Währung weiter eine Hauptrolle als Zahlungs- und Zirkulationsmittel (Cash), aber auch bei der Schatzbildung. So könnte der massenhafte Verkauf von T-Bonds die Wirtschaft weltweit in eine extreme Krise stürzen. Nicht umsonst will die Regierung einen Zahlungsausfall unbedingt vermeiden. Die aktuelle US-Schuldenobergrenze liegt bei etwa 31,4 Billionen Dollar. Und sie wurde bereits im Januar erreicht.

Bislang gaben sich das Washingtoner Machtkartell und dessen Gefolge lernunwillig. Dabei finanzieren USA und EU faktisch seit Kriegsbeginn die Ukraine – einen sonst nicht mehr lebensfähigen Staat. Ohne Dollar und Euro könnte Kiew weder seinen Militärapparat noch die Straßenfeger bezahlen. Auch die Panama-Konten der Anführer würden sich nicht weiter füllen. Doch seit sich der Konflikt zwischen Hamas und Israel in einen Krieg verwandelt hat, machen sich mediale und politische »Multiplikatoren« Sorgen. Es wird über Prioritäten nachgedacht. Israel habe Vorrang vor der Ukraine, so der Tenor. Und was wird aus dem Selenskij-Regime? Man wird sehen.