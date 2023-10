Arne Dedert/dpa Mitglieder der Jugendorganisation der IG Metall demonstrieren während der Rede des Bundeskanzlers beim Gewerkschaftstag (Frankfurt am Main, 24.10.2023)

Wie blickt die IG-Metall-Jugend nach dem Gewerkschaftstag auf den Kurs der Führung?

Die Gewerkschaftsführung darf unsere Zukunft nicht verkaufen. Das gilt aber ebenso für die Ampelpolitiker, die unsere Zukunft gerade mit Sparmaßnahmen bedrohen. Gibt man das Geld jetzt nicht aus, muss es in zehn Jahren doppelt und dreifach bezahlt werden. Das hört beim Finanziellen ja nicht auf. Es beginnt bei der Infrastruktur, bei Schulen, im Bildungssystem. Die IG Metall ist ja auch einer der größten gewerkschaftlichen Bildungsträger und hat Angebote zur Meinungs- und Persönlichkeitsbildung. Wenn die Leute lernen nachzudenken und verstehen, dass es nicht hilft, nach unten zu treten, sondern man nur gemeinsam belastbare Lösungen bekommt, wirkt sich das auch auf den Rechtsruck aus.

Sie haben die Kürzungspolitik angesprochen. Wie kann die IG Metall da gegensteuern?

Es gibt unglaublich viel, was man dagegen tun kann. Es beginnt beim Wohnen. Man kann darauf hinwirken, dass Arbeitgeber zum Beispiel wieder arbeitsnahes Wohnen selbst bauen, dass die arbeitende Bevölkerung einen gesicherten Wohnraum in Arbeitsplatznähe hat. Dadurch verringern sich Pendelzeiten und die finanzielle Belastung der Leute durch Pendeln, Wohnraum, Energie. Gerade die kritische Infrastruktur und die Gegenstände des täglichen Bedarfs, Wohnungen, Strom, müssen wieder mehr in öffentliches Eigentum überführt und demokratisiert werden und dürfen nicht dem Markt zum Fraß vorgeworfen werden.

In einem Antrag beim Gewerkschaftstag war von notwendiger Ausrüstung der Bundeswehr die Rede, die für die »Bündnisverteidigung« aufgestellt werden soll. Und es heißt, man müsse bei Rohstoffen unabhängiger werden, und es brauche eine neue Rohstoffstrategie. Ist das nicht eine tödliche Kombination?

Was man da auf jeden Fall beachten muss, ist, dass wir zwar Rohstoffe sichern, dadurch aber keine menschlichen Lebensräume zerstören. Ganz großes Anliegen unserer Gewerkschaft ist, dass man eben immer in Kontakt bleibt, diplomatische Lösungen den kriegerischen vorzieht. Die Zivilbevölkerung ist die arbeitende Bevölkerung, und das sind die Leute, die wir vertreten. Das sind wir.

Was kann die IG Metall der Aufrüstung entgegensetzen?

Als IG Metall sind wir ja die größte Industriegewerkschaft der Welt. Und wir können unseren Einfluss dafür nutzen, um Konfliktparteien an einen diplomatischen Tisch zu bringen. Klar haben wir auch einen gewissen Anteil unserer Belegschaft, der in diesen Sektoren arbeitet, der davon profitiert, was uns in eine sehr kontroverse Diskussionskultur bringt, gerade auch, was das Thema Aufrüstung betrifft. Den politischen Streik können wir in Deutschland leider noch nicht führen.

Es gab einen Satzungsantrag, der zumindest den politischen Streik in der Satzung stärker verankern wollte.

Das ist nicht der politische Streik gewesen, es ging um die Angleichung an EU-Recht. Es geht darum, das deutsche Recht zu ändern, dass wir eben einen politischen Streik durchführen dürfen. Da war der Satzungsantrag formal falsch gestellt. Wobei der politische Streik natürlich sehr kontrovers diskutiert wird.

Jetzt ist eine neue Spitze gewählt. Der geschäftsführende Vorstand hat sich verkleinert, die Zahl der Hauptamtlichen hat sich verringert. Wie stehen Sie dazu?

Ein großer Punkt, weshalb der Vorstand sich verkleinert hat, ist, dass dann mehr Geld für die Fläche da ist. Da wird es dann auch mehr Gelder für die Jugendarbeit dadurch geben, dass diese Vorstandsvergütungen wegfallen. Es gibt mehr Stellen in den Geschäftsstellen, und das ist auch der Punkt, wo wir die größte Stärke haben und am meisten arbeiten müssen, eben an der Basis, an der Belegschaft, den tariflichen Aktionen, den betrieblichen Aktionen. Wir machen über das Streiken hinaus sehr viel mehr, wir machen politische Arbeit, wir machen gesellschaftliche Arbeit, wir machen Bildungsarbeit, und das frisst sehr, sehr viele Ressourcen.