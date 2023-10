IMAGO/ABACAPRESS Israelische Soldaten erschießen Palästinenser bei Nablus (27.10.2023)

Im Schatten des Gaza-Kriegs geht die israelische Besatzungsmacht auch auf der besetzten Westbank brutal gegen die palästinensische Bevölkerung vor. In der Nacht auf Sonntag und am frühen Sonntag morgen wurden bei Razzien in Beit Rima, Tubas und im Flüchtlingslager Askar in Nablus drei Menschen erschossen, meldete die amtliche, palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Damit stieg die Zahl der Getöteten seit dem 7. Oktober auf 116.

Seit Sonnabend verzeichnete das israelische Militär nach eigenen Angaben 23 Festnahmen, darunter vier mutmaßliche Mitglieder der Hamas. Laut Israel beläuft sich die Zahl der Festgenommenen seit dem 7. Oktober damit auf mehr als 1.000 Personen, davon sollen rund 700 der Hamas angehören. Die arabischsprachige, palästinensische Nachrichtenseite Maan zählte hingegen in der Nacht auf Sonntag mindestens 34 verhaftete Männer und eine Frau. Insgesamt seien seit dem 7. Oktober mindestens 1.500 Palästinenser festgenommen worden. Insgesamt habe sich die Zahl der Inhaftierten in den israelischen Militärgefängnissen in dieser Zeit auf über 10.000 verdoppelt. Darunter sollen sich auch etwa 4.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen befinden, die in Israel gearbeitet haben und nun auf Militärbasen festgehalten werden.

Neben den Razzien der Besatzungsarmee müssen sich die Bewohner der Westbank auch weiterhin Angriffen radikal-militanter israelischer Siedler erwehren. In mehreren Dörfern sollen sie nach Angaben lokaler Augenzeugen in der Nacht auf Sonntag unter Begleitschutz israelischer Soldaten Häuser überfallen, die Bewohner geschlagen und Schafe und landwirtschaftliches Gerät gestohlen haben, berichtete WAFA. Südlich von Nablus seien Israelis aus der Siedlung Eli in das Dorf Qaryut eingedrungen und hätten Zäune niedergerissen, Bäume entwurzelt und einen Wassertank zerstört. »Es ist erwähnenswert, dass diese täglichen und systematischen Angriffe auf palästinensische Bürger und ihr Eigentum in ländlichen Gebieten des Westjordanlandes darauf abzielen, sie im Rahmen des laufenden israelischen Siedlungserweiterungsplans gewaltsam von ihrem Land zu vertreiben«, erklärte WAFA am Sonntag das Motiv.

In Israel selbst, wo rund 1,2 Millionen arabische Staatsbürger leben, belagerten am Samstag abend mehrere Hundert wütende jüdische Israelis in Netanja ein Studentenwohnheim. Laut der Onlinezeitung Times of Israel riefen sie: »Tod den Arabern!« Einige von ihnen hätten versucht, in das Gebäude einzudringen. Rula Daoud, die Kodirektorin der jüdisch-arabischen Protestgruppe »Standing Together« nannte den Vorfall gegenüber der Zeitung einen versuchten »Lynchmord« seitens jüdischer Extremisten. Anwohner wiesen den Vorwurf zurück. Zuvor sollen am frühen Samstag morgen Gläubige nach dem Sabbat-Gottesdienst in einer nahegelegenen Synagoge mit zwei Eiern beworfen worden sein, teilte die Polizei mit. »Am Ende des Sabbats verschärften sich die Auseinandersetzungen und die Polizei befahl den Studenten, sich in ihren Zimmern einzuschließen. Jede Seite behauptete, dass die andere diejenige sei, die die Auseinandersetzungen begonnen habe«, teilte die Polizei auf X mit. Die Bürgermeisterin von Netanja fordert nun die Räumung des Wohnheims. Die israelischen Behörden wiesen darauf hin, dass alle, die die Feinde Israels unterstützten »sofort vom Studium suspendiert werden«, berichtete Times of Israel am Sonntag.

Unterdessen fanden am Sonnabend in Syrien, Jordanien, dem Libanon, in Malaysia und Indonesien große palästinasolidarische Kundgebungen statt – ebenso wie in Paris, Brüssel, Berlin, Rotterdam und Stockholm. Allein in Großbritannien gingen nach Schätzungen erneut über 100.000 Menschen auf die Straße. In Istanbul forderten mehrere Hunderttausend Teilnehmende ein Ende des Kriegs. »Israel begeht seit 22 Tagen Kriegsverbrechen, aber die westlichen Führer sind nicht einmal in der Lage, Israel zu einem Waffenstillstand aufzufordern«, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in seiner Rede auf der Kundgebung. Erdoğan – der westlichen Unterstützung für seinen antikurdischen Kriegskurs versichert – kritisierte außerdem die bedingungslose Unterstützung vieler NATO-Partner für Israel. Aufgrund der Äußerungen hat die dortige Führung inzwischen ihre Botschafter aus Ankara zurückgerufen.